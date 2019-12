20 anni che siamo italiani: gli ospiti della terza e ultima puntata

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada per l’ultima volta insieme su Rai 1. Questa sera, venerdì 13 dicembre 2019, va in onda la terza e ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, un programma che vuole ricordare com’è cambiata l’Italia in questi ultimi vent’anni e come hanno vissuto gli ospiti questo cambiamento.

Un viaggio tra usi e costumi di un paese in continuo mutamento. Per Gigi D’Alessio, 20 anni fa iniziava una carriera da italiano e non da napoletano (complice il Festival di Sanremo), mentre per la Incontrada (spagnola di nascita) si avviava una carriera in Italia, cambiando completamente pagina.

Dopo il monologo avvincente e sentito della precedente puntata, che ha visto Vanessa Incontrada parlare del body shaming, il terzo appuntamento di 20 anni che siamo italiani vedrà ancora una volta tantissimi artisti susseguirsi sul palcoscenico in compagnia dei padroni di casa.

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo programma con Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Ma quali sono gli ospiti di questa sera, venerdì 13 dicembre 2019? Vediamoli insieme.

20 anni che siamo italiani, gli ospiti della terza puntata

Tantissimi ospiti completeranno il percorso tracciato da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Per questa terza e ultima puntata, ecco chi vedremo salire sul palco ed esibirsi:

Nek

Il Volo

Pippo Baudo

Alessandro Siani

Niccolò Agliardi

Flavio Insinna

Anna Tatangelo

Giuseppe Zeno

Nino D’Angelo

Gigi Marzullo

Anche per questa puntata, i telespetattori potranno dare il loro contributo votando, ma come? Semplice: basterà utilizzare l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani sui social e raccontare i propri ultimi vent’anni.

La grande orchestra anche in questa puntata di 20 anni che siamo italiani sarà guidata da Adriano Pennino e sarà il centro musicale dello spettacolo. In più, nel corso della serata,sia D’Alessio che la Incontrada riserveranno al pubblico sorprese canore in compagnia di svariati personaggi divenuti punti di riferimento per molti giovani.

Potrebbero interessarti 20 anni che siamo italiani, la terza puntata del programma con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada Pintus Ostia Antica, stasera 13 dicembre su Italia 1 lo show dal Teatro romano: le anticipazioni Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 13 dicembre 2019 | Trono classico o over?

L’appuntamento con “20 anni che siamo italiani” è per stasera, venerdì 13 dicembre 2019, a partire dalle 21:25 su Rai 1.

Come vedere Rai 1 in streaming