All Together Now, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 12 dicembre

All Together Now, arrivato in anticipo con la seconda edizione, dal mercoledì è tornato al giovedì sera (come la prima edizione) ed è già pronto per una seconda puntata. Giovedì 12 dicembre, infatti, Michelle Hunziker e J-Ax vi aspettano su Canale 5 per un nuovo appuntamento all’insegna della musica.

Il format, che si rifà a un programma inglese, propone al pubblico una serie di concorrenti che hanno intenzione di sfruttare le proprie doti canore per portare a casa un ricco montepremi (pari a 50 mila euro). Per riuscire nell’intento, tuttavia, dovranno ottenere il consenso della giuria, composta da 100 esperti del mondo della musica e che compone il cosiddetto Muro.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata di All Together Now, in onda su Canale 5 giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 21:25.

All Together Now, le anticipazioni della seconda puntata

Il secondo appuntamento con All Together Now parte in prima serata su Canale 5. Dopo il buon esordio della prima puntata, arriva la seconda e a condurre sarà nuovamente Michelle Hunziker, spalleggiata da J-Ax.

I concorrenti, scelti dal direttore artistico Roberto Cenci, dovranno sottostare all’insindacabile giudizio del Muro Umano, composto da 100 personaggi del mondo dello spettacolo e della musica. Chi riuscirà a superare anche questa selezione, avvicinandosi sempre più al bottino di 50 mila euro?

Anche questa settimana ci saranno ospiti in studio per la Hunziker e All Together Now. Per la seconda puntata vedremo infatti Iva Zanicchi e Benji&Fede.

All Together Now, la nuova hit di Michelle Hunziker feat Alborosie

Anche quest’anno, per la seconda edizione di All Together Now Michelle Hunziker si cimenta nuovamente nel canto e arriva un’altra hit musicale in collaborazione con Alborosie, intitolata “Ciapet”.

Dopo il grande successo di “Michkere”, arriva un nuovo singolo disponibile già su YouTube. Il brano pone spunti di riflessioni su temi caldi come il razzismo, senza rinunciare però alla componente leggera della musica e del ballo. Nel video, insieme alla Hunziker danzano ballerini amatoriali.

Al suo fianco, vediamo Alborosie (all’anagrafe Albero D’Ascola), un artista di origine italiana che da anni vive in Giamaica.

Il brano, scritto da Danti e Valeria Palmitessa, è prodotto Simone Privitera e Yvess Agbessi.

La seconda puntata di All Together Now vi aspetta giovedì 12 dicembre 2019 in prima serata, ore 21:25, su Canale 5.