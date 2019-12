All Together Now, arriva la seconda edizione del programma con la Hunziker e J-Ax

Ritorno anticipato per All Together Now. Il programma condotto da Michelle Hunziker e J-Ax torna sui piccoli schermi di Canale 5 a partire da mercoledì 4 dicembre, anticipando il suo ritorno per sostituire la fiction Oltre la soglia, considerata un grande flop per gli ascolti.

Grandi aspettative, dunque, sulla seconda edizione di un programma che vuole scovare il talento italiano pur non rispondendo ai canoni del talent show.

Musica e tanto divertimento saranno la chiave vincente di questa seconda edizione che, come la prima, conterà su una giuria composta da 100 membri del mondo dello spettacolo, definita il Muro.

All Together Now, come funziona il programma: il form

All Together Now, prodotto da Endemol Shine Italy, vedrà nuovamente J-Ax a guidare l’incredibile giuria composta da 100 personaggi che dovrà valutare le esibizioni dei concorrenti. Durante le esibizioni, i giurati avranno il microfono aperto e potranno commentare quello che vedono. Soltanto chi riuscirà a entusiasmare il Muro potrà proseguire la sua avventura all’interno del programma di Canale 5.

Ogni volta che un giudice si alza e canta, assegna il proprio punto al concorrente. Chi riuscirà a ottenere il voto unanime del Muro, e quindi facendo alzare tutti e 100 i giurati, andrà direttamente in finale.

All Together Now, i conduttori della seconda edizione

Nuovamente al timone di All Together Now si riconfermano Michelle Hunziker e J-Ax.

La carismatica conduttrice svizzera, che slitta tra Striscia la Notizia e Paperissima Sprint e che quest’anno si è cimentata anche con Amici Celebrities sotto richiesta di Maria De Filippi, tornerà a guidare il programma di Canale 5.

J-Ax è il capogiuria del programma e affiancherà nuovamente la Hunziker per guidare e coordinare il Muro.

All Together Now, la giuria: il Muro di 100 personaggi

Chi vedremo nel Muro di questa seconda edizione di All Together Now?

Le Donatella, Fernando Proce, Mietta, Simona Bencini, Silvia Mezzanotte, Cizco, Alma Manera, Ronnie Jones, Marco Ligabue, Alessia Fabiani, Melita Toniolo, Ginta, Ben Dj, Timothy Cavicchini, Palla e Chiatta, Giancarlo Genise, Surry, Nathalie, Space One, Antonella Lo Coco, Serena Menarini, Mariana Rodriguez, Miriam Della Guardia, Leonardo Monteiro, Ketty Passa, Veronica Rega, Davide Papasidero, Valentina Parisse, Samantha Fantauzzi, Luca Valenti, Marcella Ovani, le Karma B, Morena Marangi, Chiara Canzian, Andrea Cardillo, Elisa Scheffler, Giorgio Vanni, Senhit, Chantal Sisto, Lucya, Sonia Addario, Akira Manera, Mariateresa Amato, Bido Bè, Barbara Bonanni, Eleonora Bruno, Luca Buttiglieri, Alessandra Buzzi, Brigida Cacciatore, Susanna Caira, Benedetta Caretta, Claudia Casciaro, Francesca Ceci, Titti Cerrone, Valeria Colombo, Beatrice De Do, Fabio2U, Mirkaccio, Claudio Di Cicco, Sherrita Duran, LaRomAntica, Jonathan Heitch, Susanna Gecchele, Emma Gordon, Valeria Iaquinto, Marco Iecher, Fabio Ingrosso, Ylenia Iorio, Elio Irace, Veronica Kirchmajer, Letizia Liberati, Irene Lo Cuoco, Davide Locatelli, Maruska Starr, Marc Mari, Marika Voice, Forlenzo Massarone, Manuel Meli, Gigi Miseferi, Davide Misiano, Marcello Morini, Giorgia Moschini, Ylenia Oliviero, Giulio Pangi, Valeria Parlato, Carlo Piazza, David Pironaci, Ludovica Russo, Sara Sartini, Danila Satragno, Serena Savasta Andrea Scarcella, Valentina Shanti, Melissa Sylla, Sunymao, Alessia Tavian, Isotta Tomazzoni, Marta Torre.

La giuria che compone il Muro della seconda edizione di All Together Now

All Together Now, gli ospiti della seconda edizione

Che programma sarebbe senza ospiti? All Together Now torna per intrattenere il pubblico di Canale 5 con tanti ospiti, alcuni già incontrati nella prima edizione e che tornano per supportare Michelle Hunziker e J-Ax alla conduzione.

Tra i volti noti rivedremo Iva Zanicchi, che ha certamente lasciato un segno nella prima edizione stuzzicando uno dei giurati. E ancora vedremo la cantante Anna Tatangelo, Raf e Umberto Tozzi (che ormai vivono in simbiosi artisticamente parlando), Benji & Fede gettonatissimi dai millennial, Cristiano Malgioglio affezionatissimo al pubblico di Canale 5 e tantissimi altri.

Qualcuno aveva anche avanzato l’ipotesi di coinvolgere Maria De Filippi nella seconda edizione di All Together Now: ciò avrebbe significato un cambio di favore da parte della Hunziker, assoldata per la causa di Amici Celebrities.

Ma la Hunziker, come riportato da Blogo, avrebbe comunicato al settimanale chi le intenzioni di Maria: “Mi sarebbe piaciuto tantissimo, ma per i troppi impegni presi da Maria, non siamo riusciti. Chissà, magari in una terza edizione”. Niente De Filippi in casa Hunziker.

All Together Now, dove vedere in tv e in streaming la seconda edizione

Ma dove vedere All Together Now? Il programma va in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 21:25. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay, sia tramite il sito web che tramite l’app gratuita che funziona su tutti i sistemi operativi e anche sulla smart tv.

Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile guardare la puntata anche in un secondo momento e divertirsi con i momenti più esilaranti di All Together Now.