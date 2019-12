Petrolio, le anticipazioni della seconda puntata in onda su Rai 2

La nuova puntata di Petrolio, il programma d’informazione di Duilio Giammaria, s’intitola “Dna Revolution” e va in onda venerdì 13 dicembre 2019, in prima serata (ore 21:20) su Rai 2.

Il programma è giunto all’undicesima edizione, dedicata alle grandi inchieste internazionali che portano in prime time i più grandi temi del mondo, ma con una formula diversa.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Petrolio, in onda venerdì 13 dicembre 2019 su Rai 2.

Petrolio, le anticipazioni della seconda puntata: Dna Revolution

Nella puntata di questa sera si parla di Crispr, la parola che definisce la capacità di manipolazione del DNA. Ad oggi sono tantissime le porte che l’ingegneria apre riguardo le modifiche sull’intera biosfera, dalle piante che resistono alla siccità alla colazione degli animali.

La capacità di riscrivere il DNA offre terapie certe sul fronte di molte malattie, ma la stessa tecnica applicata alle cellule sessuali comporta il rischio di modifiche incontenibili sull’intero genere umano.

La scienza deve rispondere al grido dei malati incurabili che lo chiedono? Questa sera, Giammaria nello studio di Petrolio parlerà di pazienti che hanno sperimentato su loro stessi queste terapie innovative: come la storia di Silvia, una bambina affetta da una forma molto aggressiva di leucemia che non aveva più speranze con le terapie convenzionali.

Il confronto vedrà protagonisti Luigi Naldini, direttore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genica, la giornalista Anna Meldolesi, Cristina Cattaneo, il filosofo Telmo Pievani ed Elena Dogliotti.

In più, sarà presente anche il Premio Nobel per la Medicina 2018, James Allison, che con la sua rivoluzionaria scoperta di sfruttare il sistema immunitario come arma contro i tumori ha modificato per sempre la lotta contro il cancro, fornendo gli avanzatissimi farmaci immunoterapici già oggi disponibili nel sistema ospedaliero italiano.

Petrolio va in onda con la seconda puntata venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 21:20 su Rai 2.