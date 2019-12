Petrolio Algoritmo di Natale, il programma di Duilio Giammaria su Rai 2

Arriva su Rai 2 Petrolio, il programma condotto da Duilio Giammaria nato sei anni fa e pensato per il pubblico di Rai 1.

Petrolio, una scommessa estiva giunta all’undicesima edizione, è un programma che può contare su oltre 125 puntate andate in onda e dal 6 dicembre 2019 torna in prima serata su Rai 2.

L’edizione di quest’anno parte prendendo come punto di riferimento le grandi inchieste internazionali e che porta in prime time tutti i temi più grandi al mondo ma con una formula nuova: un infotainment di giornalismo coraggioso e approfondito, in grado di stupire ed emozionare.

Petrolio nasce con il contributo di una vera e propria officina di autori, inviati e registi con l’obiettivo di sperimentare qualcosa di diverso, una nuova proposta giornalistica televisiva di qualità. Il programma è scritto con Monica Bartoli, Salvatore Carrara, Francesca D’Archino, Costanza Melani, Walter Molino con la collaborazione di Francesca Borghetti e Maria Luisa Di Simone.

Petrolio, quali sono gli argomenti che tratta il programma

Petrolio si propone come obiettivo quello di parlare di economia, salute, ambiente e del futuro dell’uomo, partendo dal fenomeno Amazon (un gigante dell’e-commerce globale), alle ultime scoperte del DNA con le terapie genetiche.

Per poi parlare anche del ritorno del lupo nelle foreste fino al racconto della nuova era dell’Antropocene.

Quest’anno, la factory di Petrolio inserisce due nuovi segmenti all’interno del programma. Il primo è quello denominato Black Mirror e non è altro che un’intervista speciale che Dulio Giammaria ha inserito nel programma, inserendo un’innovata tecnologia digitale in studio: un black mirror che permette di proiettare in trasparenza foto, infografiche e altri tipi di elementi narrativi nel faccia a faccia con il protagonista della settimana.

L’altro segmento riguarda invece gli haters, una coppia di maturi spettatori della televisione, impersonati da due pupazzi, che commentano con cinismo gli argomenti affrontati nel corso della puntata, intesi come il simbolo dell’Italia cinica, disillusa e pronta a lavarsi sempre le mani per non assumersi la propria responsabilità.

Petrolio, dove vedere il programma di Giammaria

Petrolio Algoritmo di Natale va in onda da venerdì 6 dicembre 2019 in prima serata su Rai 2.

Trovate il secondo canale di Viale Mazzini al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 502 per la versione HD.

Chi invece ha piacere di seguire in diretta streaming Petrolio può seguirlo tramite pc, smartphone e tablet su RaiPlay.