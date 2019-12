Stasera in tv 12 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 12 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 12 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Io ricordo, Piazza Fontana

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv uno speciale dedicato ai 50 anni della strage di Piazza Fontana, uno dei peggiori attentati del nostro Paese, che ha avviato la stagione degli anni di piombo.

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Pretty princess

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Pretty princess, Biancaneve, commedia del 2001 diretta da Garry Mashall.

Trama: A San Francisco la quindicenne Mia vive con la madre Helen, una pittrice, è timida e frequenta con profitto la scuola. A poche settimane dal suo sedicesimo compleanno Mia scopre di essere la nipote della regina Clarissa Renaldi di Genovia, che giunge in città per conoscerla. E non solo. Dopo la prematura morte del padre di Mia, erede al trono, Clarissa chiede alla nipote di accettare il titolo di principessa di Genovia e assicurare così la discendenza regale al piccolo stato. Prima però è necessario che nonna Clarissa aiuti Mia a migliorare i suoi modi maldestri e a valorizzare la sua acerba bellezza…

Ecco il trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Stati Generali

Questa sera su Rai 3 il quarto appuntamento con Serena Dandini, tornata su Rai 3 con un nuovo show in cui la conduttrice, insieme alla sua squadra di comici, mette in scena – tra fantasia, satira politica e di costume e incursioni nella realtà – la situazione del nostro Paese in questo tumultuoso passaggio tra il 2019 e il 2020.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, il talk show di approfondimento sulle diverse tematiche di attualità condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 12 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – All together now

Su Canale 5 stasera torna All together Now, lo show con Michelle Hunziker e J-Ax.

GUIDA TV 12 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Divergent

Su Italia 1 questa sera va in onda Divergent, film di fantascienza del 2019 diretto da Neil Burger.

Trama: In un futuro distopico, in base alle caratteristiche delle loro personalità gli individui sono raggruppati in varie fazioni. La sedicenne Tris Prior (Shailene Woodley), invece, non appartiene a nessun gruppo e rientra tra coloro che vengono definiti “divergenti”. Scoprendo una cospirazione tesa ad eliminare tutti i divergenti, Tris dovrà capire cosa li rende cosi’ pericolosi prima che sia troppo tardi.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 12 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento sui principali fatti di attualità condotto come sempre da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 12 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 11 dicembre 2019, programmi e film: I Medici 3, Salemme, L’ora legale Stasera in tv martedì 10 dicembre 2019, programmi e film: Parigi può attendere, Champions League Stasera in tv lunedì 9 dicembre 2019, programmi e film: I Medici, Live – Non è la d’Urso

20:50 – Ante Factor

21:15 – X Factor 2019 – La finale

Su Tv8 questa sera va in onda in diretta dal Medionalum Forum di Assago la finale di X Factor.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – L’agenzia dei bugiardi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film L’agenzia dei bugiardi, commedia con Giampaolo Morelli, Alessandra Mastronardi, Massimo Ghini e Paolo Ruffini

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 12 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – Di Canio Premier Special

21:00 – Gran Galà del Calcio AIC

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il Gran Galà del Calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calcio.

SKY UNO

20:10 – Ante Factor Live

21:15 – X Factor 2019 – La finale

Questa sera su Sky Uno torna X Factor, il talent show canoro più seguito d’Italia. Questa sera va in onda la finale dal Mediolanum Forum di Assago. Tra gli ospiti Robbie Williams e Ultimo.

Gli ospiti della finale di X Factor

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI