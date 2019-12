Pretty Princess, il film con Anne Hathaway: trama, cast e streaming

Pretty Princess è un film romantico della Disney diretto da Garry Marshall e che vede come protagonista una giovane Anne Hathaway.

Arrivato in sala nel 2001, Pretty Princess ha avuto anche un sequel, Principe azzurro cercasi.

Ma di cosa parla la storia? Qual è la trama? E chi vediamo nel cast?

Pretty Princess, la trama del film

Mia Thermopolis è un’adolescente di San Francisco la cui vita cambia di colpo quando scopre di essere una principessa. La ragazza è l’unica erede del piccolo principato europeo di Genovia. Questa notizia sconvolge ogni suo programma e Mia è costretta a trasferirsi per rispondere ai suoi doveri di sovrana.

Inizia così il suo viaggio al fianco della nonna severa, la regina Clarisse, che le impartisce lezioni di regalità. Tra le due non sembra esserci una forte intesa, la regina infatti vorrebbe che la nipote fosse più incline ai doveri di corte, lasciando da parte la vita passata. Mia, dal suo canto, non vuole abbandonare la sua migliore amica Lilly e Michael, il ragazzo per il quale si è presa una cotta. Arriverà però il momento di prendere una decisione difficile.

Pretty Princess, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Pretty Princess?

Nel film compaiono Julie Andrews, Anne Hathaway, Hector Helizondo, Heather Matarazzo, Mandy Moore, Caroline Goodall, Robert Schwartzman, Erik von Detten, Patrick Flueger, Sean O’Bryan, Sandra Oh e Kathleen Marshall.

Pretty Princess, dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere Pretty Princess? Il film arriva in prima serata su Rai 2 giovedì 12 dicembre 2019, alle ore 21:20. Chi vuole seguirlo in diretta tv non dovrà fare altro che sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, mentre chi vuole seguirlo in HD può sintonizzarsi al tasto 502.

Chi invece ha piacere di seguire il film in diretta streaming può accedere da pc, tablet o smartphone a RaiPlay.