X Factor 2019, tutti gli ospiti della finale al Mediolanum Forum di Assago

È giunta alla finalissima la 13esima edizione di X Factor. E anche in questo giovedì 12 dicembre 2019 la location dove verrà annunciato il vincitore del talent di Sky sarà il Mediolanum Forum di Assago, sul cui palco saliranno anche una serie di ospiti e super ospiti. A condurre la puntata, l’ultima, come sempre Alessandro Cattelan. A disputarsi la vittoria i quattro finalisti che sono riusciti a superare l’ultimo step della semifinale: Sofia Tornambene, i Sierra, i Booda e Davide Rossi.

Ma vediamo chi arricchirà di emozioni una serata già di per sé eccitante e coinvolgente.

Tutto quello che c’è da sapere sulla finale di X Factor 2019

Gli ospiti della finalissima

Il primo degli ospiti della serata è Robbie Williams, star internazionale che giunge sul palco della finale di X Factor a pochi giorni dall’uscita di The Christmas Present, il suo primo album di Natale prodotto dalla Columbia Records e Sony Music UK. Il popolare e amato artista inglese duetterà con i concorrenti e interpreterà i brani Time for change e Let it snow. Ricordiamo che Robbie Williams è uno degli artisti più premiati al mondo con sei album nella classifica TOP 100 degli album più venduti nella storia britannica, oltre 80 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 singoli numero 1 e un record di 18 BRIT Awards.

Passando poi dal Regno Unito all’Italia, il super ospite nostrano sarà Ultimo. Il cantante romano arrivato secondo lo scorso anno al Festival di Sanremo prima si cimenterà in un medley dei suoi maggiori successi per poi presentare in anteprima assoluta il suo nuovo singolo, in uscita venerdì 13 dicembre 2019. Tutto questo sei tu rappresenta una profonda dichiarazione d’amore, un brano che lascerà sicuramente il pubblico piacevolmente incantato. Con 440.000 biglietti già venduti in pochi mesi, Ultimo è il più giovane artista italiano di sempre a esibirsi negli stadi dove sarà live dal 29 maggio 2020 per 14 date in tutta Italia.

Infine presente alla finale di X Factor 2019 anche Lous and the Yakuza, giovanissima artista belga originaria del Congo cresciuta tra Ruanda ed Europa ed autrice del brano rivelazione del 2019: Dilemme. Il brano è da settimane nella Top 10 della Viral 50 Italia di Spotify. L’album di debutto di questa stella nascente della musica internazionale si chiama Gore e uscirà a inizio 2020. Il 2 aprile Lous sarà a Milano per la sua prima data italiana.

La finale di X Factor 2019 va in onda stasera, giovedì 12 dicembre, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 del decoder) e, in contemporanea, anche su Tv8.