Lous and the Yakuza, chi è l’ospite della finale di X Factor 2019

Lous and the Yakuza, chi è la cantante di Dilemme ospite della finale di X Factor 2019

Tra gli ospiti della finale di X Factor di stasera, 12 dicembre 2019, c’è Lous and the Yakuza, cantante belga di origine congolese nota soprattutto per la canzone Dilemme, diventata una vera e propria hit. Il suo vero nome è Marie-Pierra Kakoma, ha 23 anni, elegante e determinata a fare bene. Ma chi è Lous and the Yakuza? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

In poco tempo, grazie alla hit Dilemme, ha scalato le classifiche in tutta Europa, dimostrando, nonostante la giovane età, di avere talento e la stoffa per diventare una grande artista. Una canzone che fa emergere il passato difficile della cantante, che l’hanno segnata sin da piccola.

La cantante è ospite della finale di X Factor 2019, in onda in diretta il 12 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago e in tv su Sky Uno e Tv8.

Lous and the Yakuza: chi è la cantante ospite di X Factor

A soli 23 anni l’artista di origini congolesi ha scalato le classifiche internazionali con il singolo Dilemme, brano in lingua francese. Una combattente, che sin da subito si è dovuta rimboccare le maniche per far fronte a vari problemi.

Già a 19 anni Lous and the Yakuza ha dovuto imparare a vivere da sola, senza l’appoggio della sua famiglia. Si è iscritta così alla facoltà di Filosofia, ha studiato solfeggio, la scrittura dei testi, ha iniziato a incidere i suoi brani, ma si è anche trovata a scoprire la generosità della strada.

Ha iniziato poi a scrivere i suoi primi brani: in 3 anni ha realizzato 7 EP e 52 pezzi, diventando famosissima in Belgio. Il suo stile, chiaramente influenzato dalla strada, è a dir poco unico. Il suo album d’esordo, Gore, registrato tra Barcellona, Bruxelles e Parigi, è un mix di trap e ballad francesi, e si è avvalso della produzione di El Guincho, uno dei più richiesti.

Lous and the Yakuza, Dilemme: testo e video

Ecco il testo di Dilemme, il grande successo di Lous and the Yakuza:

Au plus j’ai la haine, au plus ils me font de la peine

Ce n’est pas un drame, si je ne fais plus la fête

Lous, si sereine ou fais-tu juste la guerre?

La vie est une chienne qu’il faut tenir en laisse

Vivre me hante

Tout ce qui m’entoure m’a rendu méchante

Si je rate, je recommence

Quand je suis triste, je chante

Ne jamais tout donner de moi

Dans ce monde c’est le diable qui est roi

Elles me disent que j’ai la poisse

“Blague à part” devient “Lous à part”

Seule, seule, seule

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na, na, na, na, na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na, na, na, na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na, na, na, na, na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na, na, na, na

Si jamais je freine et que je ne fais plus de scènes

Laissez-moi à l’arrière pour qu’à la source je me baigne

Ma blessure saigne et le sang monte à la tête

Je reste la même et ce, quoi qu’il advienne

Au plus j’ai la haine, au plus ils me font de la peine

Ma peau n’est pas noire, elle est couleur ébène

Lous es-tu sereine ou fais-tu juste la guerre?

Tu n’es pas parfaite, ton erreur reste humaine