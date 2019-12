Divergent: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia1

Questa sera, giovedì 12 dicembre 2019, in prima serata su Italia 1 va in onda Divergent, film del 2014 per la regia di Neil Burger. La pellicola, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2011 di Veronica Roth da cui è partita una trilogia, vede come protagonisti Shailene Woodley e Theo James ed è ambientata in un futuro distopico post-apocalittico.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Divergent film: la trama

In seguito a una grande guerra che ha distrutto le città e reso necessaria la riorganizzazione della società, gli esseri umani vengono divisi in cinque categorie, alle quali si appartiene non per diritto di nascita, ma per scelta al compimento della maggiore età e in seguito a un test attitudinale: gli Intrepidi, gli Abneganti, i Pacifici, i Candidi e gli Eruditi. Per Beatrice Priorr è giunto il momento di scegliere, ma la strada non sembra così definita.

Divergent film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Shailene Woodley – Beatrice “Tris” Prior

– Beatrice “Tris” Prior Theo James – Tobias “Quattro” Eaton

– Tobias “Quattro” Eaton Ashley Judd – Natalie Prior

– Natalie Prior Jai Courtney – Eric

– Eric Ray Stevenson – Marcus Eaton

– Marcus Eaton Zoë Kravitz – Christina

– Christina Miles Teller – Peter

– Peter Tony Goldwyn – Andrew Prior

– Andrew Prior Ansel Elgort – Caleb Prior

– Caleb Prior Maggie Q – Tori Wu

– Tori Wu Mekhi Phifer – Max

– Max Kate Winslet – Jeanine Matthews

– Jeanine Matthews Ben Lloyd-Hughes – Will

– Will Christian Madsen – Albert “Al”

Divergent film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Divergent film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Divergent in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 12 dicembre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming