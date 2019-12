Io ricordo Piazza Fontana: trama, cast e trailer della docu-fiction su Rai 1

Oggi ricorre il 5oesimo anniversario della strage di Piazza Fontana e stasera Rai 1 propone in prima serata una docu-fiction per raccontare quella tragica giornata del 12 dicembre 1969 e ricordarne le vittime, ben 17 più 88 feriti.

Io ricordo Piazza Fontana, in onda in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini a partire dalle 21.25, in particolare segue il filo della memoria di Francesca Dendena, la figlia di Pietro Dendena, una delle persone che 50 anni fa si trovava alla Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano proprio nel momento in cui una valigetta con una bomba era stata lasciata sotto un tavolo ovale.

Prodotto da Rai Fiction e Aurora tv per la regia di Francesco Miccichè, Io ricordo Piazza Fontana vede come protagonista Giovanna Mezzogiorno. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sulla docu-fiction: la trama, il cast e come vederla in diretta tv o in streaming.

Io ricordo Piazza Fontana: la trama

È il 12 dicembre 1969 e nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura di Piazza Fontana esplode una bomba. Il tragico bilancio è di 17 morti e 88 feriti e tutto il paese è sconvolto per l’atto criminoso che è stato compiuto ai danni di persone innocenti che, come ogni venerdì, si trovavano all’interno della banca per la tradizionale contrattazione degli agricoltori della zona.

Fra le vittime c’è anche Pietro Dendena e la sua storia viene raccontata grazie a sua figlia Francesca, allora una giovane 17enne ancora inconsapevole che avrebbe passato il resto della sua vita a lottare, insieme ai parenti delle altre persone rimaste uccise, per scoprire la verità e poter dare un nome ai responsabili di quell’eccidio.

“Quel giorno era stato a Crema, a un funerale, era in ritardo e si era seduto per ultimo al tavolo ovale sotto il quale era nascosta la valigetta con la bomba”, è il triste ricordo di Francesca, anche lei ormai scomparsa (nel 2010) e che è stata presidente dell’Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza Fontana.

Nella docu-fiction tutta la memoria di quello che accadde a seguito dello scoppio di quella bomba che le portò via per sempre suo padre: il giorno dei funerali, la prima pista investigativa – quella anarchica – i processi spostati a Catanzaro e a Bari, i viaggi, le speranze, gli appelli. Fino alla dolorosa sentenza definitiva della Corte di Cassazione, quella che nel 2005 attribuì la responsabilità della strage al gruppo eversivo neofascista Ordine Nuovo, dichiarando però non punibili i veri responsabili, Freda e Ventura, perché già definitivamente assolti anni prima, mentre le parti civili furono obbligate a pagare le spese processuali.

Io ricordo Piazza Fontana: il cast

Come già anticipato, protagonista di Io ricordo Piazza Fontana è Giovanna Mezzogiorno, che veste i panni di Francesca Dendena da adulta. Nicole Fornaro è invece la Francesca 17enne.

Nel cast anche Anna Ferruzzo (Luigia Dendena), Simone Gandolfo (Mauro), Lorenzo Cervasio (Bruno Chiesa), Francesco Siciliano (Federico Sinicato), Alberto Basaluzzo (Avvocato Coldiretti), Andrea Bonella (Giovanni Corbellini) Pierluigi Misasi (Giudice Scuteri), Claudia Vismara, Anna Maria De Luca (Madre Mauro), Stefano Fregni (Pietro Dendena), Niccolò Ferrero (Paolo Dendena), Lea Gavino (Federica Dendena) e Luigi Ciardo (Pietro Chiesa).

Io ricordo Piazza Fontana: diretta tv e streaming

Dove vedere Io ricordo Piazza Fontana? La docu-fiction viene trasmessa in prima serata su Rai 1 giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 21.25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di vedere in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.