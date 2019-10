Stasera in tv 10 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 10 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 10 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Un passo dal cielo 5

Questa sera su Rai 1 va in onda la quinta puntata della fiction Un passo dal cielo 5, dal titolo I figli di Deva.

Trama: L’omicidio di una donna di Deva tornata a San Candido per cercare suo figlio mette a dura prova Francesco che, proprio come lei, sta cercando il suo bambino. Le indagini portano alla luce diversi segreti sul passato di Isabella e di sua madre. Nel frattempo, Vincenzo avrà un drammatico confronto con Eva, che aprirà nuovi scenari per la loro famiglia.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Maledetti Amici miei

Questa sera su Rai 2 una nuova puntata di Maledetti amici miei, con Alessandro Haber, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleoe Sergio Rubini.

Gli ospiti della seconda puntata di Maledetti amici miei

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:15 – Un posto al sole

20:50 – Calcio, Nazionale Under 21 Qualificazione Europei 2021: Irlanda – Italia

Questa sera su Rai 3 lo scontro, nell’ambito delle Qualificazioni agli Europei 2021 per la Nazionale italiana Under 21, tra Irlanda e Francia.

Il calendario dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei Under 21

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 stasera va in onda il talk show di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 9 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – Eurogames

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata, la numero quattro, di Eurogames, la versione rivisitata di Giochi senza frontiere con la conduzione di Ilary Blasi.

Le nazioni partecipanti alla puntata di ieri

GUIDA TV 10 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera torna una nuova puntata de Le Iene Show, con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi.

PROGRAMMI TV 10 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione Piazzapulita, il talk show di approfondimento su tematiche di attualità condotto da Corrado Formigli.

PROGRAMMI TV 10 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Harry, ti presento Sally

Su Tv8 questa sera va in onda il film Harry ti presento Sally, con Meg Ryan e Billy Crystal.

Trama: Harry e Sally si conoscono nel 1977. Lui sostiene che tra un uomo e una donna non è possibile amicizia senza sesso; lei è piuttosto scandalizzata, anche perché Harry è il ragazzo di una sua amica. E’ solo l’inizio di un gioco a nascondino che li coinvolgerà per ben undici anni, prima che la vita, dopo averli strapazzati ben bene, faccia capire loro che in fondo si sono sempre amati. Commedia di successo firmata Rob Reiner con una certa grazia, strizzando l’occhio al modello Woody Allen. Billy Crystal e Meg Ryan danno ai due protagonisti il giusto mix di nevrosi e di simpatia. In ottima forma Carrie Fisher, ex principessa di “Guerre Stellari”, nel ruolo di Marie.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Dream House

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Dream House, con Daniel Craig e Rachel Weisz.

Trama: Per lo scrittore Will Atenton (Daniel Craig), trasferitosi da New York in una deliziosa cittadina del New England con la moglie Libby (Rachel Weisz) e le due piccole figlie, la nuova casa rappresenta il coronamento di anni di sacrifici e sogni. Questo fino a quando non scopre che è stata tempo prima lo scenario di un atroce delitto, in cui è stata sterminata un’intera famiglia a eccezione del padre, ritenuto il responsabile dell’accaduto. Deciso a far luce sull’episodio, Will si imbatte nella reticenza dei suoi nuovi concittadini e l’unico aiuto proviene da Ann Paterson, vicina di casa amica dei defunti, con cui ricostruendo la dinamica di quei lontani giorni scopre che il destino dell’assassino è collegato a quello dell’uomo che sarebbe andato a vivere in quell’abitazione e che la vita di Libby e delle bambine è appesa a un filo.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV 10 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

19:00 – NBA: LA Lakers – Brooklyn

21:30 – Tennis: ATP Shanghai

Su Sky Sport Uno stasera lo scontro tra LA Lakers e Brooklyn di NBA.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Franciacorta

21:15 – X Factor 2019 Bootcamp – 2a parte

Questa sera su Sky Uno va in onda la seconda parte dei Bootcamp della 13esima edizione di X Factor: è il turno di Malika Ayane e Mara Maionchi, chiamate ad assegnare 5 sedie ai cantanti della propria categoria – rispettivamente Under Uomini e Over – che vorranno portare agli Home Visit.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI