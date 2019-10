Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera giovedì 10 ottobre 2019

Torna l’appuntamento del giovedì con Le Iene. La puntata di questa sera vede al timone tre volti già apprezzati dal pubblico d’Italia 1. La puntata del giovedì della scorsa settimana ha visto Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri alla conduzione ma, per questa nuova puntata, il testimone passa nelle mani di Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.

Gli storici inviati de Le Iene si ritrovano anche a condurre la puntata di questo giovedì 10 ottobre 2019.

Questo sarà un appuntamento importante perché si partirà con due omaggi all’indimenticabile Nadia Toffa, scomparsa ad agosto 2019. La prima puntate de Le Iene è stata dedicata alla cara Nadia mostrando un servizio inedito, l’ultimo registrato dalla temeraria iena. Dopo la reunion di 100 iene in studio capitanate da Alessia Marcuzzi, nella puntata di questa sera si darà spazio anche ad altri servizi.

Di seguito, le anticipazioni de Le Iene di questo giovedì, 10 ottobre 2019.

Le Iene, le anticipazioni della puntata di stasera 10 ottobre

La puntata di questa sera sarà, come sempre, ricca di servizi, Partiamo da quello dedicato ad Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010 da un assassino che non è stato ancora trovato. Nove colpi di pistola l’hanno stroncato mentre era al volante della sua macchina, direzione casa. Il sindaco di Pollica, nel piccolo comune del Cilento, è stato assassinato nove anni fa, ma del colpevole non c’è ancora traccia, motivo per cui Golia è andato fino a Pollica per indagare su quella notte.

Un altro tema caldo di cui si discuterà questa sera è quello della sigaretta elettronica. Dopo il servizio di Alessandro Politi, su Facebook è partito un vero e proprio movimento che ha accusato le iene di essere di parte. La scorsa settimana, Politi era partito per Chicago per fare luce sulle ultime notizie presenti sui media di tutto il mondo in merito ai possibili danni per la salute legati al fenomeno dello “svapo“.

Dalle anticipazioni della nuova puntata de Le Iene si menziona anche il caso dei poliziotti uccisi a Trieste. La polizia italiana è in contatto con i colleghi tedeschi per conoscere il reale stato di salute di Alejandro Meran, il killer dei due uomini.

E poi si arriva a Roma, per discutere della procura che indaga sui furbetti della raccolta dei rifiuti. Filippo Roma e Marco Occhipinti hanno svelato il sistema con cui alcuni operatori trufferebbero i cittadini della Capitale anziché raccogliere i rifiuti.

Potrebbero interessarti “La sindaca Raggi non ha polso e si fa condizionare”, le rivelazioni a Piazza Pulita dell’ex assessore all’Ambiente di Roma Pilar Fogliati, Emma di Un passo dal cielo, star del web: le curiosità Netflix, torna il mese di prova gratis in Italia

Appuntamento dunque stasera, giovedì 10 ottobre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle 21.15 su Italia 1.

Dalla prossima settimana, Le Iene del giovedì passano alla domenica.