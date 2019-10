Eurogames, le squadre della quarta puntata: chi sono e da dove vengono i concorrenti

Nuova settimana, nuova puntata di Eurogames: anche questo giovedì 10 ottobre 2019 torna infatti la riedizione dei celebri Giochi senza Frontiere, con decine di concorrenti – suddivisi nelle sei squadre partecipanti – totalmente diversi rispetto alla puntata di settimana scorsa.

Lo show, condotto come sempre da Ilary Blasi e Alvin, in collegamento dal Cinecittà World di Roma, vedrà coinvolti come sempre ragazzi provenienti da sei paesi di tutto il mondo, con l’unico scopo di divertirsi, unirsi nonostante la sfida e ovviamente arrivare al primo posto della classifica di puntata.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Lo faranno sotto gli occhi della giuria, guidata ancora una volta dall’ex campione olimpico Jury Chechi. Ma quali sono le città che partecipano a questo quarto appuntamento di Eurogames e che si sfideranno sotto gli occhi di Ilary Blasi e Alvin? Vediamolo insieme.

Eurogames, le squadre della quarta puntata in onda il 10 ottobre 2019

Anche questa settimana saranno sempre le stesse le nazioni partecipanti a Eurogames: Italia, Germania, Grecia, Polonia, Russia e Spagna.

Quelli che cambiano, però, sono le città rappresentate da ciascuna nazione: se settimana scorsa, infatti, giocavano Catania per l’Italia, Colonia per la Germania, le Isole Cicladi per la Grecia, Poznan per la Polonia, Mosca per la Russia e Astorga per la Spagna, questa settimana sono stati chiamati ragazzi e ragazze da altri centri degli stessi paesi.

Si tratta di San Felice per l’Italia, Norimberga per la Germania, Atene per la Grecia, Gniezno per la Polonia, Ekaterinburg per la Russia e Monforte per la Spagna.

Il regolamento di Eurogames 2019

Ancora una volta, poi, saranno nove i giochi a cui verranno sottoposti i concorrenti della quarta puntata di Eurogames: sei variabili e tre sempre fissi.

Eurogames squadre, i giochi della quarta puntata: arriva la Tempesta

I giochi fissi sono il Fil Rouge, la cui classifica finale sarà svelata soltanto prima del gioco finale, il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso ad ostacoli) e infine il Muro dei campioni, una parete alta 13 metri e inclinata a 32 gradi che i partecipanti dovranno scalare.

Tra quelli variabili, invece, finora le anticipazioni della quarta puntata hanno fatto trapelare che ci sarà la Tempesta, durante il quale ciascun concorrente verrà vestito come un antico greco e dovrà sfidare quelle che assomiglieranno tantissimo alle intemperie che si incontrano sul Mar Egeo. L’obiettivo sarà quello di saltare da un’isola all’altra e arrivare alla fine del percorso, dove ad attendere ogni concorrente ci sarà una zona su cui costruire la colonna della propria nazione.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Eurogames, classifica della terza puntata: ecco chi ha vinto settimana scorsa

A vincere la terza puntata di Eurogames, andata in onda lo scorso giovedì e condotta come sempre da Ilary Blasi e Alvin, è stata (per la seconda volta in tre gare) la Germania. Dietro di loro la Russia, poi la Polonia, la Spagna, l’Italia e Grecia.

Ecco la classifica delle squadre di Eurogames di settimana scorsa:

Germania

Russia

Polonia

Spagna

Italia

Grecia

Andrà meglio per l’Italia nella quarta puntata di Eurogames o vinceranno ancora altre squadre? Per scoprirlo non vi resta che aspettare le 21:25 di oggi e sintonizzarvi su Canale 5.

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming