Eurogames, chi ha vinto e la classifica della terza puntata: il vincitore

Giovedì 3 ottobre 2019 è andata in onda la terza puntata di Eurogames, la nuova versione di Giochi senza frontiere, ogni settimana su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin. In tutto sono sei puntate, per la riedizione di Jeux Sans Frontiers, per cui siamo giunti al giro di boa. Ma chi ha vinto? Qual è la classifica della terza puntata?

Nella prima puntata a vincere è stata la Germania, nella seconda invece la Russia. Chi è il vincitore della terza puntata di oggi, giovedì 3 ottobre 2019?

Le squadre della terza puntata

Eurogames, chi ha vinto la terza puntata | Vincitore

Come sempre sono sei le nazioni che si contendono la vittoria di Eurogames: Italia, Spagna, Russia, Germania, Polonia e Grecia. In tutto nove prove, di cui tre fisse (il Pallodromo, il Fil Rouge e Muro dei Campioni) e sei variabili. I concorrenti di questa terza puntata provenivano da Catania per l’Italia, Colonia per la Germania, le Isole Cicladi per la Grecia, Poznan per la Polonia, Mosca per la Russia, Astorga per la Spagna.

Tra le novità, il gioco della Paella: concorrenti vestiti da calamaro, gambero, cozza, pollo, baccelli di pisello e guidati dallo chef della propria squadra dovranno superare un percorso scivoloso e gettarsi nella famosa pentola della Paella nel minor tempo possibile. Le squadre potranno decidere di giocare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio.

A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi.

Ecco chi ha vinto la terza puntata di Eurogames 2019, in onda il 3 ottobre su Canale 5. Di seguito, la classifica della terza puntata:

