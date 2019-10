Eurogames, le squadre della terza puntata: chi sono e da dove vengono

Nuovo appuntamento con Eurogames, lo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alvin. Stasera, giovedì 3 ottobre 2019, va in onda la terza puntata con questa riedizione di Giochi senza frontiere. Anche in questo caso sono sei le squadre pronte a contendersi la vittoria, affrontandosi in giochi e sfide avvincenti.

Torna dunque la sfida tra le nazioni europee, tratto dal format Jeux Sans Frontières. Il giudice è anche in questo caso l’ex atleta olimpico Jury Chechi. Quali sono le città che partecipano a questo terzo appuntamento di Eurogames?

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Eurogames, le squadre della terza puntata in onda il 3 ottobre 2019

Sei nazioni protagoniste che si dovranno sfidare nelle nove prove di Eurogames. Ecco quali sono le squadre e le rispettive città di provenienza: Catania per l’Italia, Colonia per la Germania, le Isole Cicladi per la Grecia, Poznan per la Polonia, Mosca per la Russia, Astorga per la Spagna.

Il regolamento di Eurogames 2019

Le squadre in gara si affrontano come detto in nove prove: sei giochi sono variabili, mentre tre sono sempre fissi. Si tratta de il Fil Rouge, la cui classifica finale sarà svelata soltanto prima del gioco finale, il Pallodromo (una palla trasparente dentro la quale i concorrenti dovranno correre e affrontare un percorso ad ostacoli) e infine il Muro dei campioni, una parete alta 13 metri e inclinata a 32 gradi che i partecipanti dovranno scalare.

Le anticipazioni della terza puntata

A supervisionare sulla regolarità dei giochi sei arbitri guidati da Jury Chechi.

Eurogames squadre, i giochi della terza puntata: arriva la Paella

Tra i giochi della terza puntata di Eurogames, in onda su Canale 5 il 3 ottobre 2019, arriva una novità: la Paella. I concorrenti vestiti da calamaro, gambero, cozza, pollo, baccelli di pisello e guidati dallo chef della propria squadra dovranno superare un percorso scivoloso e gettarsi nella famosa pentola della Paella nel minor tempo possibile. Le squadre potranno decidere di giocare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio.

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Eurogames, classifica della seconda puntata: ecco chi ha vinto

A vincere la seconda puntata dello scorso giovedì è stata la Russia, seconda l’Italia rappresentata da Folgaria.

1 – Russia

2 – Italia

3 -Germania

Potrebbero interessarti Un passo dal Cielo 5: la trama della quarta puntata in onda oggi 3 ottobre 2019 Maledetti amici miei, gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata dello show di Rai 2 Maledetti amici miei, il cast della trasmissione di Rai 2 con Papaleo, Haber, Rubini e Veronesi

4 – Polonia

5 – Grecia

6 – Spagna

Eurogames va in onda con la terza puntata giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 21:25 su Canale 5. Chi vincerà stavolta?

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming