Eurogames, le anticipazioni della quarta puntata in onda giovedì 10 ottobre 2019

Anche stasera, 10 ottobre 2019, tornano per il quarto giovedì consecutivo su Canale 5 Ilary Blasi e Alvin con gli Eurogames, il nuovo show che prende il posto degli storici Giochi senza Frontiere: sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni della puntata di stasera.

L’ambiziosa missione degli Eurogames, autentica novità del palinsesto 2019 di Mediaset, è quello di far rivivere lo spirito di competitività e rispetto tra nazioni tipico dei Giochi senza Frontiere, nati addirittura nell’epoca di Charles De Gaulle.

Tutto quello che c’è da sapere su Eurogames 2019

Come ogni settimana, anche stasera saranno sei le squadre che si contenderanno la vittoria finale: una per ogni paese partecipante (Italia, Germania, Grecia, Polonia, Russia, Spagna). Ogni settimana, però, parteciperanno giocatori diversi, provenienti anche da città diverse. Nove le prove da superare: tre fisse, sei variabili di puntata in puntata.

Ma quali sono le anticipazioni della quarta puntata di Eurogames, in onda giovedì 10 ottobre 2019? Vediamole insieme.

Eurogames 2019, le anticipazioni della quarta puntata

Anche questa sera, quindi, dal Cinecittà World di Roma tutti gli spettatori di Canale 5 potranno godersi uno spettacolo molto divertente. Si sfideranno come sempre sei nazioni: Italia, Spagna, Russia, Germania, Polonia e Grecia. L’obiettivo è far meglio degli altri in ognuna delle singole prove, per accumulare punti che serviranno a stilare la classifica finale di puntata.

La classifica degli Eurogames al termine della terza puntata

A supervisionare la gara saranno sei arbitri, coordinati da Jury Chechi. In ogni puntata, inoltre, i concorrenti provengono da città diverse. Nel quarto appuntamento di stasera, 10 ottobre 2019, vediamo sfidarsi San Felice per l’Italia, Norimberga per la Germania, Atene per la Grecia, Gniezno per la Polonia, Ekaterinburg per la Russia e Monforte per la Spagna.

Il regolamento di Eurogames 2019

Le nazioni che partecipano a Eurogames 2019

Eurogames anticipazioni, i giochi e le sfide della quarta puntata | 10 ottobre 2019

Come sempre sono nove le sfide che i concorrenti devono superare anche nel corso di questa quarta puntata. Tre sono fissi, vale a dire il Fil Rouge (la cui classifica finale verrà rivelata soltanto prima del gioco finale), il Pallodromo (una palla trasparente all’interno della quale i concorrenti dovranno affrontare un percorso ad ostacoli) e il Muro dei Campioni, alto 13 metri, inclinato di 32 gradi e da scalare soltanto con l’aiuto delle proprie braccia.

La location di Eurogames 2019

Tra i giochi nuovi di questa puntata, secondo le anticipazioni di Eurogames, troviamo la Tempesta: ciascun concorrente verrà vestito come un antico greco e dovrà sfidare quelle che assomiglieranno tantissimo alle intemperie che si incontrano sul Mar Egeo. L’obiettivo sarà quello di saltare da un’isola all’altra e arrivare alla fine del percorso, dove ad attendere ogni concorrente ci sarà una zona su cui costruire la colonna della propria nazione.

Vincerà chi riuscirà a costruire la propria nel minor tempo possibile. Le squadre, come per ogni gioco, anche per la Tempesta potranno decidere di giocare il jolly per raddoppiare il proprio punteggio. Appuntamento dunque stasera 10 ottobre 2019 dalle 21.25 su Canale 5.

Dove vedere Eurogames 2019 in streaming