Un passo dal cielo 5: la trama della quinta puntata in onda il 10 ottobre 2019

Stasera, 10 ottobre 2019, torna su Rai 1 l’appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 5 (arrivata alla quinta puntata), che nella trama di quest’anno vede come di nuovo protagonista Daniele Liotti, che ha sostituito fin dalla quarta stagione Terence Hill nel delicato ruolo del comandante della guardia forestale Francesco Neri.

Il focus della quinta stagione di Un passo dal cielo è la disperata ricerca del figlio di Francesco, disperso fin dalle prime puntate della serie. Ma cosa succede nella puntata di Un passo dal cielo 5 di giovedì 10 ottobre 2019? Vediamo insieme la trama della puntata in onda, come sempre, su Rai 1 a partire dalle 21,25.

Un passo dal cielo, la trama della quinta puntata

Nella puntata che va in onda questa sera, intitolata “I figli di Deva”, vedrà arrivare a San Candido una donna che sta cercando il figlio disperso. Una coincidenza che scuote fortemente il comandante Neri, anch’egli alla ricerca del suo bambino. Quando però il corpo della donna viene ritrovato senza vita, le indagini della polizia porteranno a galla una scomoda verità.

Si scopriranno infatti molti segreti sul passato di Isabella Ferrante e di sua madre. Nel frattempo, il rapporto tra Francesco e Albert Kroess si fa sempre più teso.

Mentre Neri continuerà a sputare fuoco sull’uomo davanti a Emma, la donna proverà a introdurre a Francesco il tema della gravidanza, ma la discussione verrà interrotta da Vincenzo, che chiederà bruscamente a Neri di stare lontano da Leonardo. Eva e Vincenzo, inoltre, avranno modo di confrontarsi, visto che la donna è tornata in città dopo aver lasciato il compagno e la bambina appena nata. La discussione tra loro, tuttavia, evolverà in un modo drammatico per la loro famiglia.

Nella quinta puntata della fiction Un passo dal cielo vedremo nel cast Daniele Liotti, Enrico lanniello, Rocio Munoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume e Serena Autieri.

La quinta puntata della fiction va in onda su Rai 1 giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 21:25.

Un passo dal cielo 5, la trama della fiction

Di cosa parla Un passo dal cielo 5? La nuova stagione di Un passo dal cielo vede come temi centrali, oltre alle indagini, anche l’amore e la paternità. Emma, dopo un anno di assenza, torna a San Candido. La ragazza infatti vuole andare a trovare in carcere il Maestro Albert Kroess, l’uomo che ha ucciso la moglie di Neri.

Francesco avrà superato i suoi dubbi e le sue paure? Novità anche per Vincenzo Nappi. Lui ed Eva sono a un passo dal diventare genitori: la paternità sarà difficile da gestire per il commissario, alle prese anche con la convivenza con Valeria, la nuova forestale arrivata a San Candido.

