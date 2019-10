Irlanda Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita | Qualificazioni Europei Under 21

IRLANDA ITALIA STREAMING E DIRETTA TV – Dopo il sonoro 5-0 rifilato il mese scorso al Lussemburgo, l’Italia non si vuole fermare e stasera sfida l’Irlanda nella seconda partita del gruppo 1 valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 che si giocheranno nel giugno 2021.

Gli azzurrini di Paolo Nicolato, chiamato a sostituire Luigi Di Biagio dopo il fallimento agli Europei giocati in casa l’estate scorsa, vogliono dimostrare di essere ancora una squadra molto forte, con tutte le carte in regola per qualificarsi agilmente al campionato europeo di categoria e di affermarsi anche come una delle Nazionali favorite alla vittoria finale.

Davanti a loro, la squadra che al momento guida il gruppo 1 di qualificazione, con 9 punti ottenuti in tre partite (l’Italia, al momento, ne ha giocata solo una). Tre punti sarebbero essenziali per dare un segnale a tutto il girone, oltre che per risollevare ancora di più il morale degli azzurrini. Anche per questo motivo, tra i convocati da Nicolato sono tornati alcuni giocatori già in odore di Nazionale maggiore, come Patrick Cutrone, Moise Kean e Sandro Tonali.

Ma dove vedere in tv e in streaming Irlanda Italia? In chiaro o nelle pay-tv? E su DAZN? Vediamo insieme tutte le risposte.

Qualificazioni Europei Under 21 del 2021: i gironi e il calendario dell’Italia

Irlanda Italia Under 21 in tv: dove vedere la partita

Il fischio di inizio della partita tra Irlanda e Italia è fissato alle 21:05 di giovedì 10 ottobre 2019. La partita sarà trasmessa, in chiaro e completamente gratis, su Rai 3.

Per vederla, dunque, non vi resta che andare sul terzo canale del vostro digitale terrestre. O sul 503, se volete gustarvi Irlanda Italia in HD. Se siete clienti Sky, potete vedere il match in diretta anche al tasto 103 del vostro telecomando.

Il collegamento dal Tallaght Stadium di Dublino è previsto per le 20:50, con le parole degli inviati e gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni ufficiali. La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani e Andrea Agostinelli, mentre le interviste e gli interventi da bordocampo ad Andrea Riscassi.

Irlanda Italia streaming: come vedere la partita della Nazionale Under 21 su pc, smartphone e tablet

Non sarete in casa nel momento del fischio di inizio ma non volete perdervi la partita per nessun motivo? Niente paura, potete sempre seguire Irlanda Italia in streaming su pc, smartphone o tablet. Come? Ovviamente su Rai Play, la piattaforma di streaming della Rai.

Per utilizzarla, occorre registrarsi (è gratis, servono solo una mail o un account social). Dopodiché, una volta effettuato l’accesso, vi basta scegliere, dal menu delle dirette, quella di Rai 3, dove va in onda la partita. A partire dalle 20:50 potrete così gustarvi Irlanda Italia in streaming.

Rai Play è disponibili sia sul sito ufficiale che sull’app store (compatibile sia per dispositivi Apple, che per quelli che montano un sistema operativo Android). La partita, invece, non sarà trasmessa da DAZN.

Irlanda Italia streaming: le probabili formazioni

Ma quali saranno le scelte di Stephen Kenny e Paolo Nicolato per la partita di stasera? Ecco le probabili formazioni di Irlanda-Italia Under 21:

Irlanda (4-4-2): Kelleher; O’Connor, Masterson, O’Shea, Leahy; Mandroiu, Coventry, Molumby, Elbouzedi; Connolly, Afolabi

Italia (4-3-3): Plizzari; Adjapong, Bastoni, Marchizza, Lu. Pellegrini; Frattesi, Tonali, Locatelli; Sottil, Cutrone, Kean

Irlanda Italia streaming: la classifica parziale del gruppo 1

Al momento, la classifica del gruppo 1 di qualificazione agli Europei Under 21 è abbastanza difficile da interpretare, dal momento che ogni squadra ha giocato un numero di partite diverso dalle altre.

In questo momento, guida la classifica l’Irlanda, con 9 punti ottenuti in tre partite giocate. Alle sue spalle c’è l’Islanda, a 6 punti e due gare disputate, poi l’Italia con tre punti grazie all’unica partita giocata e vinta contro il Lussemburgo. Svezia, Armenia e Lussemburgo sono ancora ferme a 0 punti.