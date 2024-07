Disastro Italia, Buffon riflette sulle dimissioni dallo staff azzurro

Gianluigi Buffon starebbe riflettendo sull’idea di dimettersi dalla carica di team manager della Nazionale italiana. Lo riferisce il quotidiano sportivo Tuttosport dopo la disfatta agli Europei dall’Italia, eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera dopo una serie di pessime prestazioni.

La sconfitta non ha condotto per ora a nessun passo indietro, né da parte del commissario tecnico Luciano Spalletti né da parte del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Buffon, invece, starebbe seriamente prendendo in considerazione la strada dell’addio.

Secondo Tuttosport, l’ex portiere – campione del mondo con la Nazionale nel 2006 – non solo sarebbe molto deluso per il fallimento della spedizione azzurra agli Europei, ma starebbe anche riflettendo sulla sua effettiva utilità alla causa nel suo ruolo di team manager.

Lo scorso sabato, dopo la bruciante sconfitta con la Svizzera, Buffon aveva evitato di rilasciare dichiarazioni: “No, stasera non parlo. Spero che lo facciano altri”, aveva detto ai giornalisti presenti allo stadio. Una frase che nasconderebbe profondo malessere da parte dell’ex fuoriclasse della Juventus.

Buffon, 46 anni, avrebbe chiesto un incontro ai vertici della Federazione per valutare quali siano le condizioni per guardare al futuro e rinnovare il progetto.

“Non c’è alcuna lettera sulla scrivania di Gravina”, chiarisce Tuttosport, ma “per ora Buffon riflette” sull’ipotesi dimissioni.

