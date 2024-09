Una grande stagione di sport sta entrando nel vivo, e sempre più persone scelgono i bar per seguirla

Dopo un’estate di grande sport, la nuova stagione sta per entrare ancora più nel vivo con la partenza delle coppe europee di calcio e i loro nuovi formati, che prevedono più squadre e top match.

E dopo la Serie A che è entrata nel vivo, c’è grande attesa per la nuova Champions League, al via subito con tre big match che vedono impegnate Milan, Inter e Atalanta contro tre top team inglesi: si parte questo martedì 17 settembre con Milan-Liverpool, una delle classiche del calcio europeo, mentre il giorno seguente sarà la volta di Manchester City e Inter, le due squadre che hanno vinto i rispettivi campionati e che si sono già sfidate nella finale di Champions del 2023, vinta dal club allenato da Pep Guardiola. Infine, giovedì 19, l’Atalanta, vincitrice dell’ultima Europa League, affronterà l’Arsenal.

Ma i big match non si fermano all’Europa: il weekend successivo, infatti, sono in programma due grandi partite di Serie A: Juventus e Napoli, e la super sfida tra Inter e Milan. E domenica 22 sarà anche una giornata importante per la Premier League, con Manchester City-Arsenal.

Non solo calcio, però. Dopo gli US Open, che hanno visto trionfare il nostro Jannik Sinner, in questi giorni il tennis è di scena con il Group Stage di Coppa Davis. Tutto senza dimenticare i motori con altri 4 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP e le regate dell’America’s Cup.

Una grande stagione di calcio e sport che appassiona sempre più persone, come dimostrano anche i dati del recente studio di SIAE: nel 2023 la fruizione di eventi sportivi è infatti cresciuta del +45% rispetto all’anno precedente e il calcio ha fatto, come prevedibile, la parte del leone e rappresenta più dell’80% degli eventi sportivi fruiti in Italia.

Non sorprende, quindi, il dato presentato ieri all’Università IULM di Milano da Omnicom Media Group che, nel suo rapporto Beyond Visual Attention, evidenzia come 7 italiani su 10, pari a 34 milioni di persone, seguano abitualmente il calcio.

Un trend interessante che emerge dalla ricerca è quello che evidenzia una crescente abitudine di guardare le partite nei locali pubblici: nel 2024, infatti, sono 4 milioni gli italiani che hanno scelto i bar per godersi almeno un match di calcio. E questo fenomeno è rilevante in particolar modo per gli under 34: infatti, il 50% degli appassionati che segue lo sport al bar fa parte della GenZ o dei Millennials.

Ancora una volta, dunque, il calcio si conferma un’occasione di aggregazione e socializzazione anche se, negli ultimi mesi, sono tante le imprese sportive che hanno appassionato molti italiani: grazie, ad esempio, ai successi di Jannik Sinner nel tennis e al fresco trionfo della Ferrari di Charles Leclerc nel GP di Monza di Formula 1, sono sempre di più le persone che si ritrovano nei bar per assistere insieme a questi eventi e fare il tifo per i loro atleti preferiti.

Una scelta, forse, anche trainata dal fatto che oggi un appassionato deve abbonarsi a diverse piattaforme per seguire la propria squadra o sport preferito mentre gli esercenti possono offrire ai loro clienti tutte le grandi competizioni (dalla Serie A alla Champions alle altre coppe europee oltre a tennis, motori e altri sport), sottoscrivendo un singolo abbonamento a Sky, che detiene i diritti di queste discipline per la visione nei ristoranti, bar e altri locali pubblici.

E visto che questa stagione sportiva sarà ancora più lunga e ricca, c’è da scommettere che sia un investimento che vale la pena.