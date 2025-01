Didier Deschamps lascerà la nazionale della Francia dopo i Mondiali FIFA 2026

Didier Deschamps lascerà la guida tecnica della nazionale maschile di calcio della Francia alla scadenza del suo contratto nel 2026. La notizia, appresa da fonti vicine ai Blues dall’agenzia di stampa Afp, è stata formalizzata durante un’intervista concessa dall’ex campione del mondo 1988 sul canale Tf1.

Il tecnico 56enne, scelto nel 2012 come selezionatore della nazionale francese, terminerà quindi il suo lungo mandato alla fine dei Mondiali FIFA 2026 organizzati negli Stati Uniti, in Canada e Messico per cui i Galletti non sono ancora qualificati.

La scelta chiude il capitolo più glorioso della storia dei Blues, con cui Deschamps ha vinto la Coppa del Mondo 2018 in Russia e la Nations League nel 2021, raggiungendo la finale di Euro 2016, giocata in casa, e della Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

Proprio dopo la gara persa contro l’Argentina, il contratto di Deschamps fu prolungato di altri quattro anni, suscitando diverse critiche soprattutto per l’incapacità mostrata dai Blues ai Campionati europei 2024 in Germania di andare oltre le semifinali.

A marzo intanto la Francia dovrà giocarsi i quarti di finale di Nations League contro la Croazia che, in caso di successo, la porteranno a disputare le “Final Four” della competizione a giugno prima di proseguire con le qualificazioni al prossimo Mondiale.