Malore in campo per il calciatore Edoardo Bove: sospesa Fiorentina-Inter

Edoardo Bove, 22 anni, calciatore della Fiorentina, ha avuto un grave malore al minuto 17 della partita Fiorentina-Inter, valevole per la 14esima giornata del campionato di Serie A.

Il giovane centrocampista si è improvvisamente accasciato a terra perdendo i sensi mentre il gioco era fermo. I sanitari sono entrati in campo e lo hanno portato fuori dal terreno di gioco in barella, per poi caricarlo su un’ambulanza diretta all’ospedale.

La partita è stata interrotta e rinviata a data da destinarsi. Bove si è sentito male quando era in corso un’accesa discussione tra i giocatori e l’allenatore dell’Inter e l’arbitro Daniele Doveri: pochi istanti prima, infatti, i nerazzurri avevano segnato un gol che era stato annullato perché nell’azione la palla era uscita dal campo.

Prayers for Edoardo Bove who was down in the Fiorentina and Inter Milan game today. This is very sad 🥹💔💔🤦‍♂️

pic.twitter.com/VJ9zSR6Zda — Tema Mayor 🇬🇭 🇬🇧 (@Pro_designer_) December 1, 2024

La situazione è apparsa immediatamente grave. Subito diversi calciatori hanno iniziato a sbracciarsi per chiedere l’intervento dei sanitari. Mentre la barella lasciava il terreno di gioco, molti di loro erano in lacrime.

“La partita non riprenderà e viene rinviata a data da destinarsi. A gioco interrotto Bove è crollato a terra ed è subito parsa molto seria la situazione. Un’ambulanza ha portato via il giocatore, si aspettano notizie”, scrive in una nota la Lega Serie A.

Edoardo Bove è nato a Roma il 16 maggio 2002 e milita nella Fiorentina dallo scorso agosto. In precedenza ha sempre vestito la maglia della Roma. Vanta 14 presenze con la Nazionale Under 21.