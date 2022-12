Argentina Francia la diretta LIVE della finale dei Mondiali Qatar 2022

Oggi, domenica 18 dicembre 2022, alle ore 16 va in scena la finale dei Mondiali Qatar 2022 Argentina Francia. Partita che sarà seguita in tutto il mondo e anche da noi di TPI che ve la racconteremo con una diretta testuale. Seguitela con noi!

DIRETTA

63′ – Cambio per l’Argentina: esce Di Maria, entra Acuna.

58′ – Nuova occasione per l’Argentina: tiro di Alvarez, para Lloris.

48′ – Occasione Argentina: De Paul calcia in porta, parata da Lloris.

46′ – Inizia il secondo tempo: si riparte dal 2 a 0 dell’Argentina sulla Francia.

57′ – Finisce il primo tempo: Argentina avanti di due gol.

50′ – Si continua a giocare nella metà campo della Francia.

45′ – Ci saranno 7′ minuti di recupero.

40′ – Doppio cambio per la Francia: esce Dembele ed entra Kolo Muani. Fuori anche Giroud, fa il suo ingresso Thuram.

36′ – Splendida rete dell’Argentina che recupera palla a metà campo e con tre tocchi va in rete con il calciatore della Juventus.

35′ – Gol dell’Argentina: Di Maria!

30′ – Francia tramortita, l’Argentina continua ad attaccare.

22′ – Gol di Messi! Il capitano dell’Argentina trasforma il penalty e porta in vantaggio l’Argentina.

21′ – Calcio di rigore per l’Argentina!

15′ – È l’Argentina a fare la partita, la Francia si difende in attesa di ripartire.

10′ – Argentina pericolosa con De Paul: palla deviata in calcio d’angolo.

5′ – Più propositiva l’Argentina in questi primi minuti di gioco.

1′ – Si parte: è iniziata la finale dei Mondiali.

È il momento degli inni nazionali.

Meno di 20 minuti al calcio d’inizio: ecco le formazioni ufficiali.

Argentina: E. Martinez, Romero, Otamendi, Tagliafico, Molina, Mac Allister, Fernandez, Di Maria, De Paul, Messi, Alvarez.

Francia: Lloris, Varane, Kounde, Upamecano, T. Hernandez, Raboit, Tchouameni , Mbappé, Dembele, Griezmann, Giroud. All.. Deschamps.

Streaming e tv

Dove vedere la finale dei Mondiali Qatar 2022 tra Argentina e Francia in diretta tv e live streaming? Il match andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, domenica 18 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Francia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Formazioni

Abbiamo visto la diretta di Argentina Francia, finale dei Mondiali di Qatar 2022, ma quali sono le probabili formazioni delle due nazionali? Eccole:

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, E. Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Konaté, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

Dove si gioca la finale

Quando (e dove) si gioca la finale dei Mondiali Qatar 2022? L’ultimo atto del Mondiale andrà in scena oggi, domenica 18 luglio 2022, alle ore 16 (italiane) allo stadio Iconico (Luisail). Ad affrontarsi saranno le due migliori squadre della competizione: Argentina e Francia e l’evento sarà seguito in tutto il mondo. Ma conosciamo meglio dove si giocherà la finale dei Mondiali Qatar 2022. Lo Stadio Iconico di Lusail o Stadio Nazionale di Lusail si trova, ovviamente, in Qatar.

La costruzione è iniziata ufficialmente l’11 aprile 2017, mentre il progetto definitivo è stato presentato a dicembre 2018. L’impianto è stato aperto il 25 ottobre 2021. Il design dello stadio, progettato dalla società britannica Foster + Partners, supportata da MANICA Architecture e KEO Consultants, prevede una base semi circolare circondata da un fossato e collegata ai parcheggi da sei ponti. Un atrio pedonale esterno si estende dall’acqua verso una serie di edifici limitrofi più piccoli e verso un hotel situato sul perimetro dello stadio, mentre la struttura interna dello stadio ricorda l’antica arte araba della tessitura della ciotola.