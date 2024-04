Festa scudetto Inter 2024 streaming e diretta tv: dove vederla live

Oggi, domenica 28 aprile 2024, alle ore 12,30 l’Inter, campione d’Italia, scende in campo allo stadio San Siro contro il Torino, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2023-2024. Un cambio di orario (e giorno, inizialmente la partita era prevista per sabato 27) stabilito dalla Lega per permettere al club nerazzurro di festeggiare con i propri tifosi il tricolore conquistato matematicamente nello scorso turno contro il Milan. Dove vedere la festa scudetto dell’Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Torino (e la successiva festa scudetto del club nerazzurro) sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Torino è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 28 aprile 2024, la festa partirà al termine del match. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.