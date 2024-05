Internazionali di tennis, Djokovic colpito in testa da una borraccia

Brutto episodio al Foro Italico di Roma, dove il campione serbo Novak Djokovic è stato colpito alla testa da una borraccia caduta dagli spalti mentre usciva dal campo centrale, dopo aver vinto la sua partita. Il tennista ha rimediato una ferita al capo, che ha provocato la fuoriuscita di sangue. Mentre usciva dall’impianto, Nole si era fermato a firmare qualche autografo ai tifosi.

Quando sta per imboccare il tunnel che porta agli spogliatoi, il numero 1 al mondo cade a terra, colpito da una borraccia di plastica proveniente dalla tribuna. La ferita è stata medicata e a quanto si apprende la situazione non desta preoccupazione, mentre gli addetti alla sicurezza si sono subito messi alla ricerca del colpevole.

Accasciatosi al suolo, il serbo è stato subito soccorso, restando a terra per qualche minuto, prima di essere accompagnato in spogliatoio per le cure, con la mano posta sulla testa che lasciava intravedere il sangue. Secondo quanto ricostruito, non si sarebbe trattato di un incidente voluto, ma di un episodio involontario. Da un video si vede infatti un fan sporgersi verso Djokovic e perdere la borraccia dallo zaino lasciato incautamente aperto. Borraccia che, sfortunatamente, cade proprio sulla testa del tennista. La persona è stata individuata e ha confermato l’involontarietà dell’incidente. Nonostante il momento di spavento, Djoko dovrebbe essere regolarmente in campo domenica contro Alejandro Tabilo.