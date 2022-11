Mondiali Qatar 2022: squadre, gironi, calendario, orari, stadi e streaming

Finalmente ci siamo: dal 20 novembre 2022 partono ufficialmente i Mondiali Qatar 2022. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026). Per la seconda volta di fila mancherà l’Italia: gli uomini di Roberto Mancini non si sono qualificati e potranno seguire l’appuntamento solo in televisione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Squadre qualificate

Quali sono le squadre qualificate ai Mondiali Qatar 2022? Saranno 32 le nazionali che prenderanno parte ai Mondiali 2022. L’unica squadra qualificata di diritto è stato il Qatar in quanto Paese ospitante. Per il piccolo ma potente Stato mediorientale, si tratta della prima partecipazione assoluta. I restanti posti sono stati così suddivisi:

Asia – 4 posti + un accesso al playoff intercontinentale

Africa – 5 posti

Europa – 13 posti

Nord America – 3 posti + un accesso al playoff intercontinentale

Oceania – un accesso allo spareggio intercontinentale

Sud America – 4 posti + un accesso allo spareggio intercontinentale

Ma vediamo insieme tutte le squadre qualificate ai Mondiali Qatar 2022:

Qatar (paese ospitante)

Danimarca (Europa)

Germania (Europa)

Brasile (Sudamerica)

Francia (Europa)

Belgio (Europa)

Spagna (Europa)

Croazia (Europa)

Serbia (Europa)

Argentina (Sudamerica)

Svizzera (Europa)

Inghilterra (Europa)

Olanda (Europa)

Corea del Sud (Asia)

Iran (Asia)

Giappone (Asia)

Arabia Saudita (Asia)

Uruguay (Sudamerica)

Canada (Nordamerica)

Ecuador (Sudamerica)

Polonia (Europa)

Portogallo (Europa)

Camerun (Africa)

Marocco (Africa)

Tunisia (Africa)

Ghana (Africa)

Senegal (Africa)

Usa (Nordamerica)

Messico (Nordamerica)

Galles (Europa)

Costa Rica (Nordamerica)

Australia (Oceania)

Gironi

Le 32 nazionali qualificate ai Mondiali Qatar 2022 sono state suddivise in 8 gironi. Eccoli:

Gruppo A:Ecuador, Olanda, Qatar, Senegal

Gruppo B:Galles, Inghilterra, Iran, Stati Uniti

Gruppo C:Arabia Saudita, Argentina, Messico, Polonia

Gruppo D:Australia, Danimarca, Francia, Tunisia

Gruppo E: Costa Rica, Germania, Giappone, Spagna,

Gruppo F: Belgio, Canada, Croazia, Marocco

Gruppo G: Brasile, Camerun, Serbia, Svizzera

Gruppo H: Corea del Sud, Ghana, Portogallo, Uruguay

Mondiali Qatar 2022: il calendario delle partite

Abbiamo visto le squadre e i gironi dei Mondiali di Qatar 2022, ma qual è il calendario completo delle partite? Eccolo:

20 novembre

Qatar-Ecuador, 17:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

21 novembre

Gruppo A

Senegal-Paesi Bassi, 17:00 (ora italiana), Stadio Al Thumama (Doha)

Gruppo B

Inghilterra-Iran, 14:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Stati Uniti-Galles, 20:00, Stadio Ahmed Bin-Alì (Al Ryyan)

22 novembre

Gruppo C

Argentina-Arabia Saudita, 11:00, Stadio Iconico (Lusail)

Messico-Polonia, 17:00 , Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Gruppo D

Danimarca-Tunisia, 14:00, Stadio dell’Education City (Al Ryyan)

Francia-Australia, 20:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

23 novembre

Gruppo E

Germania-Giappone, ore 14:00, Stadio Internazionale Khalifa (Ar Rayyn)

Spagna-Costa Rica, ore 17:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyn)

Gruppo F

Marocco-Croazia, ore 11:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

Belgio-Canada, ore 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyn)

24 novembre

Gruppo G

Svizzera-Camerun, 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Brasile-Serbia, 20:00, Stadio Iconico (Lusail)

Gruppo H

Uruguay-Corea del Sud, 14:00, Stadio dell’Educational City (Ar Rayyan)

Portogallo-Ghana, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

25 novembre

Gruppo A

Qatar-Senegal, ore 14:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Paesi Bassi-Ecuador, 17:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Gruppo B

Galles-Iran, ore 11:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Inghilterra-Stati Uniti, 20:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

26 novembre

Gruppo C

Polonia-Arabia Saudita, 14:00, Stadio Educational City (Ar Rayyan)

Argentina-Messico, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Gruppo D

Tunisia-Australia, ore 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakhra)

Francia-Danimarca, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

27 novembre

Gruppo E

Giappone-Costa Rica, 11:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Spagna-Germania, 20:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

Gruppo F

Belgio-Marocco, 14:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Croazia-Canada, 17:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

28 novembre

Gruppo H

Corea del Sud-Ghana, 14:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

Portogallo-Uruguay, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Gruppo G

Camerun-Serbia, 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Brasile-Svizzera, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

29 novembre

Gruppo A

Ecuador-Senegal, 16:00, Stadio Internazionale Khalifa (Ar Rayyd)

Paesi Bassi-Qatar, 16:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Gruppo B

Galles-Inghilterra, 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Iran-Stati Uniti, 20:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

30 novembre

Gruppo D

Australia-Danimarca, 16:00, Stadio Al-Janoub, Al Wakrah

Tunisia-Francia, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Ryyan)

Gruppo C

Polonia-Argentina, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Arabia Saudita-Messico, 20:00, Stadio Iconico (Losaill)

1 dicembre

Gruppo F

Croazia-Belgio, 16:00, Stadio Ahmed bin Ali (Rayyan)

Canada-Marocco, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Gruppo E

Giappone-Spagna, 20:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Costa Rica-Germania, 20:00, Stadio Al Bayat (Al Khawr)

2 dicembre

Gruppo H

Ghana-Uruguay, 16:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Corea del Sud-Portogallo, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

Gruppo G

Serbia-Svizzera, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Camerun-Brasile, 20:00, Stadio Iconico (Losaill)

Ottavi di finale

3 dicembre

1A-2B, 16:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

1C-2D, 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

4 dicembre

1D-2C, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

1B-2A, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

5 dicembre

1E-2F, 16:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

1G-2H, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

6 dicembre

1F-2E, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

1H-2G, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Quarti di finale

9 dicembre

1A/2B-1C/2D, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

1E/2F-1G/2H, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

10 dicembre

1B/2A-1D/2C, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

1F/2E-1H/2G, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Semifinali

13 dicembre

Vincente Q1-Vincente Q2, 20:00, Stadio Iconico (Lusail)

14 dicembre

Vincente Q3-Vincente Q4, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Finale 3/4 posto (17 dicembre)

Perdente SF1-Perdente SF2, 16:00, Stadio internazionale Khalifa (Al Rayyan)

Finale (18 dicembre)

Vincente SF1-Vincente SF2, 16:00, Stadio Iconico (Lusail)

Orari

A che ora si giocano le partite dei Mondiali di Qatar 2022? Le partite andranno in scena divise in quattro fasce orarie: 11, 14, 17 e 20. Quelle della fase a eliminazione diretta si terranno alle ore 16 e alle ore 20. Il 3 dicembre inizieranno gli ottavi, che si concluderanno tre giorni dopo, il 6. Il 9 e il 10 dicembre sarà il turno dei quarti, mentre il 13 e il 14 toccherà alle semifinali. L’atto conclusivo è fissato alle ore 16 di domenica 18 dicembre allo stadio Losail, mentre il Khalifa International Stadium farà il giorno precedente da teatro al confronto per il terzo posto.

Mondiali Qatar 2022: gli stadi

Dove si giocano (stadi) le partite dei Mondiali Qatar 2022? In totale saranno 8 gli impianti di gioco del Campionato del Mondo 2022 in Qatar: Al Thumama (Doha), Khalifa International (Al Rayyan), Al Bayt (Al Khor), Ahmad Bin Ali (Al Rayyan), Education City (Doha), Stadium 974 (Doha), Al Janoub (Al Wakrah), Losail (Al Dayeen). I biglietti sono stati distribuiti in due tranche a inizio anno, ma la FIFA ha promesso una fase di vendita last minute, anche se i dettagli devono ancora essere comunicati.

Streaming e diretta tv

Dove vedere tutte le partite dei Mondiali di Qatar 2022 in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.