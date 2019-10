Qualificazioni Europei Under 21 del 2021: il calendario e il girone dell’Italia

Archiviata ormai la cocente delusione per gli Europei Under 21 disputati in casa questa estate, durante i quali l’Italia non è riuscita a superare la fase a gironi, gli azzurrini del nuovo coach Paolo Nicolato si tuffano subito nelle qualificazioni ai prossimi Europei, che si disputeranno in Ungheria e Slovenia nel giugno 2021.

Dopo la vittoria all’esordio (5-0 contro il Lussemburgo nella partita del 10 settembre scorso), l’Italia Under 21 si appresta a giocare due nuove partite nel mese di ottobre, entrambe in trasferta: contro l’Irlanda giovedì 10 e contro l’Armenia lunedì 14.

Due partite importantissime per la classifica, ma soprattutto per il morale di una Nazionale che ha tutte le carte in regola per presentarsi agli Europei del 2021 come una delle favorite. Ma prima bisogna qualificarsi: saranno in totale 16 le squadre ammesse, ma due slot sono già occupati da Ungheria e Slovenia, automaticamente qualificate in quanto nazioni ospitanti.

In tutto sono 53 le Nazionali che prendono parte alle qualificazioni agli Europei Under 21 del 2021, suddivise in 9 gironi. Si qualificheranno automaticamente tutte le prime classificate e la miglior seconda, mentre tutte le altre seconde giocheranno gli spareggi. Come funzioneranno? Verranno sorteggiati quattro accoppiamenti, con andata e ritorno: le quattro vincitrici degli spareggi si qualificheranno quindi agli Europei.

Qualificazioni Europei Under 21 2021: il girone dell’Italia

L’Italia di Nicolato è stata inserita nel gruppo 1 di qualificazione. Ecco tutte le squadre che fanno parte del girone 1:

Italia

Irlanda

Lussemburgo

Svezia

Armenia

Islanda

Sulla carta si tratta di un girone molto abbordabile per gli azzurrini, che vantano un tasso tecnico superiore a tutte le avversarie. Forse l’unica Nazionale che può impensierire l’Italia è la Svezia.

Qualificazioni Europei Under 21 2021: il calendario dell’Italia

Qual è quindi il calendario con tutte le partite dell’Italia durante le qualificazioni agli Europei Under 21 in Ungheria e Slovenia? Eccolo:

Italia-Lussemburgo 5-0

10 settembre 2019, ore 18.30 (Castel di Sangro)

10 settembre 2019, ore 18.30 (Castel di Sangro) Irlanda-Italia

10 ottobre 2019, ore 21 (Dublino)

10 ottobre 2019, ore 21 (Dublino) Armenia-Italia

14 ottobre 2019, ore 18:30 (Yerevan)

14 ottobre 2019, ore 18:30 (Yerevan) Italia-Islanda

16 novembre 2019, ora e luogo da definire

16 novembre 2019, ora e luogo da definire Italia-Armenia

19 novembre 2019, ora e luogo da definire

19 novembre 2019, ora e luogo da definire Lussemburgo-Italia

26 marzo 2020, ora e luogo da definire

26 marzo 2020, ora e luogo da definire Italia-Svezia

31 marzo 2020, ora e luogo da definire

31 marzo 2020, ora e luogo da definire Svezia-Italia

8 settembre 2020, ora e luogo da definire

8 settembre 2020, ora e luogo da definire Islanda-Italia

9 ottobre 2020, ora e luogo da definire

9 ottobre 2020, ora e luogo da definire Italia-Irlanda

13 ottobre 2020, ora e luogo da definire

Qualificazioni Europei Under 21 2021: tutti i gironi

Ecco tutti i gironi di qualificazione agli Europei Under 21 del 2021:

GRUPPO 1

GRUPPO 2

Georgia

Svizzera

Liechtenstein

Azerbaigian

Francia

Slovacchia

GRUPPO 3

Inghilterra

Austria

Kosovo

Turchia

Albania

Andorra

GRUPPO 4

GRUPPO 4

Grecia

Scozia

Repubblica Ceca

Lituania

Croazia

San Marino

GRUPPO 5

Polonia

Bulgaria

Russia

Lettonia

Serbia

Estonia

GRUPPO 6

Spagna

Kazakistan

Macedonia del Nord

Israele

Montenegro

Far Oer

GRUPPO 7

Portogallo

Paesi Bassi

Norvegia

Bielorussia

Cipro

Gibilterra

GRUPPO 8

Finlandia

Ucraina

Danimarca

Irlanda del Nord

Malta

Romania

GRUPPO 9

Bosnia Erzegovina

Germania

Galles

Belgio

Moldavia