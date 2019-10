Maledetti amici miei, gli ospiti della seconda puntata in onda giovedì 10 ottobre 2019

Prendete il film di Mario Monicelli degli anni ’70, mettete poi insieme un gruppo d’amici come Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi e avrete Maledetti amici miei.

Il programma va in onda su Rai 2 e giovedì 10 ottobre 2019 arriva la seconda puntata con tanti ospiti pronti a intervenire nelle improvvisazioni dei padroni di casa.

Obiettivo di Maledetti amici miei è infatti di portare lo spettacolo nella casa degli italiani partendo da aneddoti per finire a dialoghi improvvisati con gli ospiti in studio.

Ma quali sono gli ospiti della seconda puntata?

Le anticipazioni della seconda puntata di Maledetti amici miei

Maledetti amici miei, gli ospiti della seconda puntata: Monica Bellucci

Conosciuta in tutto il mondo per il suo grande fascino, Monica Bellucci arriva anche su Rai 2 per partecipare alla seconda puntata di Maledetti amici miei.

Con oltre trent’anni di carriera alle spalle, la Bellucci ha conquistato il cuore di tantissimi registi internazionali. Tra i suoi migliori film ricordiamo Dracula di Bram Stoker, Malèna, La passione di Cristo, I fratelli Grimm e l’incantevole strega e Spectre.

Maledetti amici miei, gli ospiti della seconda puntata: Nina Zilli

Altra ospite attesa a Maledetti amici miei è Nina Zilli, nome d’arte di Maria Chiara Fraschetta che ha ottenuto notorietà con il brano “50 mila” scelto come colonna sonora del film “Mine vaganti”. La Zilli ha partecipato anche al Festival di Sanremo e anche a programmi come X Factor e Italia’s Got Talent.

Nel 2012, la Zilli ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest con il brano “L’amore è femmina” arrivando al nono posto. Nel 2001, ha debuttato in Roxy Bar e da quel momento ha deciso d’intraprendere anche la carriera televisiva e radiofonica.

Tra gli amori più importanti della sua vita possiamo menzionare Neffa, i due cantanti hanno vissuto una storia d’amore tormentata durata un anno.

Tutto quello che c’è da sapere su Maledetti amici miei

Maledetti amici miei, gli ospiti della seconda puntata: Valeria Solarino

Valeria Solarino è un’attrice italiana, nata in Venezuela da padre siciliano e madre torinese. Ha recitato in diversi film, il primo è stato “La felicità non costa niente” di Mimmo Calopresti. L’abbiamo vista in “Che ne sarà di noi”, “Signorina Effe”, “Italians”, “Manuale d’amore 3”, “Una donna per amica” e “Smetto quando voglio”. In tv, invece, l’abbiamo vista in Rocco Schiavone 3.

Maledetti amici miei torna con la seconda puntata giovedì 10 ottobre 2019 in prima serata su Rai 2.

