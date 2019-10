Maledetti amici miei, le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata in onda stasera 10 ottobre su Rai 2

Nuovo giovedì, nuova puntata per Maledetti amici miei. Il programma va in onda per la seconda volta su Rai 2 giovedì 10 ottobre 2019, in prima serata, con la conduzione di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi.

Prodotto in collaborazione con Ballandi, Maledetti amici miei vede oltre ai quattro protagonisti anche Max Tortora e Margherita Buy, meglio definita come “maestra d’ansia”.

Scopo del programma è mettere in scena uno spettacolo differente in ogni puntata, partendo da aneddoti e confessioni raccolti in 35 anni di amicizia tra i quattro protagonisti.

Maledetti amici miei può contare anche su diversi ospiti. Di seguito le anticipazioni della seconda puntata, in onda su Rai 2 giovedì 10 ottobre 2019.

Chi vedremo in questa seconda puntata di Maledetti amici miei? Il programma, lanciato la scorsa settimana, porta in prima serata un’icona sensuale del cinema e una voce soul ben nota nel panorama musicale italiano.

La prima è Monica Bellucci, attrice che con il suo charme giocherà con i “4 maledetti”, insieme alla bravissima Nina Zilli.

A completare il quadro degli ospiti per questa serata sarà poi Valeria Solarino, che leggerà una lettera toccante che vede come tema principale l’amicizia, un testo scritto appositamente per il programma dallo scrittore Edoardo Nesi.

Maledetti Amici Miei è un programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi; scritto con Sandro Veronesi, Luca Rea, Giuliano Rinaldi, Cristiano D’Alisera con la partecipazione di Margherita Buy e con Max Tortora; prodotto per Rai2 da Ballandi.

Il programma nasce dal capolavoro di Mario Monicelli, che negli anni ’70 portava al cinema “Amici Miei”. Sul palco, gli amici di una vita daranno vita a un esilarante spettacolo condito dagli ospiti e dalla musica di Paolo Conte.

Maledetti amici miei vi aspetta con la seconda puntata giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 21:20 su Rai 2.

