Amici 2020, il serale: concorrenti, ospiti, giudici, professori, streaming

Torna finalmente l’appuntamento con il serale di Amici 2020. Quella che parte quest’anno è l’edizione diciannove per Maria De Filippi, che porta su Canale 5 una versione in vecchio stile del suo talent show.

Tra le novità di quest’anno, infatti, vedremo schierati tutti contro tutti: addio squadre, non si giocherà più blu contro bianchi, ma sarà un testa a testa tra tutti e dieci i concorrenti di Amici.

Canale 5 ha intrattenuto il suo pubblico lo scorso autunno con una versione vip di Amici, detta appunto Celebrity, che ha visto schierati nomi famosi del mondo dello spettacolo, una chiave che l’edizione 19 di Amici vuole parzialmente riprendere. Ecco come.

Amici 2020, il format: cosa cambia rispetto alle precedenti edizioni

Come abbiamo già detto, quest’anno Amici non metterà in campo le due squadre, nessun bianco e nessun blu: si torna ai format del passato, dove tutti erano contro tutti.

Un’altra novità di questa edizione vede anche la suddivisione del programma in due parti. La prima sarà formata da sei puntate, al termine delle quali sarà eletto il vincitore dell’edizione 2020. Di seguito, su richiesta di Mediaset, Amici avrà altre tre puntate e, tra i concorrenti, oltre al vincitore dell’edizione corrente, vedremo alcuni volti celebri: ad esempio, parteciperà Enrico Nigiotti, tra i concorrenti del talent 2010, poi Michele Bravi (vincitore di X Factor) e i ballerini Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taverina.

Amici 2020, la giuria del serale

A valutare le esibizioni dei concorrenti sarà il pubblico da casa tramite televoto, ma anche da una giuria composta da nomi interessanti.

Ci saranno alcuni grandi ritorni, come Loredana Berté che non è nuova al palco di Amici. Una new entry invece è Tommaso Paradiso, ex frontman della band Thegiornalisti (scioltasi nel 2019) che però non sarà ad Amici per giudicare, bensì per commentare. Questa sarà la sua prima comparsa televisiva. “So che è stato corteggiato molto da altri talent, non l’ha mai voluto fare. Siccome segue il programma e spesso mi manda messaggi commentando le esibizioni dei ragazzi, l’ho invitato a commentare in studio”, ha spiegato Maria.

Poi vedremo anche Gabry Ponte e Vanessa Incontrada.

Oltre alla giuria, saranno presenti anche i professori della scuola: tornano quindi Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparni, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo.

La giuria completa di Amici 2020

Amici 2020, tutti i concorrenti del serale

Chi vedremo quest’anno sfidarsi? Eliminate le squadre, sarà guerra aperta su tutti i fronti. Di seguito, ecco l’elenco dei concorrenti che parteciperanno al serale di Amici di Maria De Filippi:

Cantanti:

Ballerini:

“Non ci sono più le squadre, non ci sono più i direttori artistici”, ha spiegato Maria De Filippi. Il meccanismo seguito quest’anno sarà simile a quello del 2018: cantanti e ballerini si sfideranno in vari gironi per accedere alla puntata successiva.

Tutti i concorrenti di Amici 2020

Amici 2020, gli ospiti

Tanti gli ospiti che si susseguiranno nel serale di Amici 2020. Stando alle prime indiscrezioni, pare che per la prima puntata del serale saranno presenti Ghali, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, J-Ax, Ermal Meta ed Elisa. Presenzieranno anche Al Bano e Romina Power, i fondatori delle Sardine e in collegamento telefonico anche Luciana Littizzetto.

Riguardo Le Sardine, Maria ha dichiarato: “Non penso di dare una connotazione politica al programma invitandoli perché non sono un partito”.

In studio, da Maria, saranno presenti Mattia Santori, Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli insieme ad altre 40 sardine provenienti da tutta Italia. Da un comunicato stampa del movimento si legge: “Abbiamo accettato la proposta di partecipare per lanciare un messaggio ai tanti ragazzi che seguono il programma, il confronto con un pubblico il più ampio possibile è sempre stato nel nostro Dna. La dimensione politica delle sardine non può e non deve essere snob, evitando il rischio, questo sì reale, di chiudersi in una comfort zone in cui parlare tra pochi o di strumentalizzare ogni argomento per trasformarlo in quel populismo che invece siamo nati per combattere”.

Amici 2020, arriva la sfida “Amici Prof”

Un’altra novità di questa edizione coinvolge in prima persona Al Bano e Romina Power, ospiti di Maria De Filippi poiché dovranno coordinare una nuova gara del talent show: si tratta di Amici Prof, una gara tra insegnanti, ognuno dei quali dovrà esibirsi in duetto scegliendo un loro allievo.

I due cantanti ovviamente duetteranno in ogni puntata con i professori del programma: Rudy Zerbi, Stash, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini dovranno accettare il guanto di sfida. Chi vincerà Amici Prof regalerà al concorrente un privilegio di cui potrà usufruire.

Amici 2020, dove vedere il programma: tv e streaming

Dove vedere in tv Amici 2020? Il programma va in onda su Canale 5 da venerdì 28 febbraio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Amici è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

