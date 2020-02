Gaia, chi è la concorrente di Amici 2020: cantante, età, bio

Riparte il serale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020, che combacia con la diciannovesima, vedrà dieci nuovi concorrenti sfidarsi e puntare alla vittoria. Tra questi, in partenza c’è anche Gaia Gozzi Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? E qual è stato il suo percorso finora nella scuola di Amici?

Gaia, la cantante di Amici 2020: chi è

Gaia Gozzi è arrivata al serale di Amici 2020, ma in passato il suo nome ha ottenuto spessore grazie a X Factor.

Nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, Gaia è classe 1997. Di origini italo-brasiliane, Gaia ha sempre tenuto stretto a sé un rapporto speciale con la mamma ed è stata proprio lei a trasmetterle la passione per l’arte (era una ballerina).

Tutto sul serale di Amici 2020: concorrenti, giudici, professori, ospiti

Gaia nel tempo libero ama coltivare i suoi hobby, spaziando dallo sport al cinema, viaggiare e disegnare. Prima di partecipare ad Amici e ottenere la maglietta verde per il serale del talent show, Gaia ha preso parte a X Factor.

Fin da piccola ha dimostrato un grande legame con la musica, ha messo su una band e ha imparato a suonare la chitarra. Il viaggio negli Stati Uniti per lei è stato motivo di svolta, ha fatto parte del coro della scuola e ha capito che la musica era il suo futuro.

Nel 2016, Gaia torna in Italia e si lancia nell’avventura di X Factor, esibendosi per la prima volta davanti a un pubblico così vasto. Il suo talento le ha permesso di arrivare ai Boot Camp e poi essere scelta da Fedez per la squadra Under Donne.

Chi è curioso di seguire Gaia sui social può farlo su Instagram, dov’è seguita da 230 mila fan.

Potrebbero interessarti Amici 2020, tutti gli ospiti della prima puntata Chi è Nyv, concorrente (cantante) di Amici 2020, il serale: bio, età, fidanzato Red: trama, cast e curiosità sul film con Bruce Willis e Morgan Freeman

Amici 2020, cosa c’è da sapere

Quest’anno il format del serale cambia: non ci saranno più le squadre e neanche i coach. Sarà un tutti contro tutti. La giuria sarà composta da personaggi di spicco, a partire da Loredana Berté fino a Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti che in realtà più che giudice sarà un commentatore delle puntate.

L’edizione 2020 di Amici sarà composta da sei puntate, al termine delle quali sarà eletto un vincitore, dopodiché il suddetto vincitore dovrà partecipare a una versione Vip di Amici, che metterà in campo alcune celebrity come Michele Bravi ed Enrico Nigiotti.

Amici 2020 parte venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.