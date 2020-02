Martina, chi è la concorrente (cantante) di Amici 2020: bio, età, fidanzato

Riparte il serale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020, che combacia con la diciannovesima, vedrà dieci nuovi concorrenti sfidarsi e puntare alla vittoria. Tra questi, in partenza c’è anche Martina Beltrami. Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? E qual è stato il suo percorso finora nella scuola di Amici?

Martina, la cantante di Amici 2020: chi è

Martina Beltrami è una dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi che ha ottenuto la maglietta verde per accedere all’ambito serale.

Martina partecipa come cantante al talent di Mediaset. Ha 19 anni e viene da Rivoli. Si definisce “permalosa, buona, altruista”.

La passione per la musica è nata suonando il flauto dolce in quinta elementare. Martina considera Amici come un modo per uscire dall’ombra, una rivincita, e ha partecipato al programma con diversi inediti: Se ti va, Cara me.

Martina, del resto, ha una forte passione anche per la scrittura ed è per questo che ama comporre i suoi testi.

Il suo percorso musicale è stato agevolato dall’orecchio assoluto, una dote molto rara per i musicisti.

Martina è attiva anche sui social: Instagram, ad esempio, è seguito da 36 mila follower. Della sua vita privata conosciamo molto poco, sappiamo però che è fidanzata.

Amici 2020, cosa c’è da sapere

Quest’anno il format del serale cambia: non ci saranno più le squadre e neanche i coach. Sarà un tutti contro tutti. La giuria sarà composta da personaggi di spicco, a partire da Loredana Berté fino a Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti che in realtà più che giudice sarà un commentatore delle puntate.

L’edizione 2020 di Amici sarà composta da sei puntate, al termine delle quali sarà eletto un vincitore, dopodiché il suddetto vincitore dovrà partecipare a una versione Vip di Amici, che metterà in campo alcune celebrity come Michele Bravi ed Enrico Nigiotti.

Amici 2020 parte venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.