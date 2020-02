Amici 2020 streaming: come vedere il serale del talent di Canale 5

Venerdì 28 febbraio 2020 torna Amici 2020, il talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con la sua 19esima edizione.

Tante le novità di quest’anno: i concorrenti non saranno più raggruppati in squadre, la blu e la bianca, ma si sfideranno in un testa a testa l’uno con l’altro. Tra questi, peraltro, ci saranno anche alcuni nomi famosi del mondo dello spettacolo, così come è stato per l’edizione Celebrity del programma andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset lo scorso autunno.

Ma dove e quando va in onda Amici 2020? Come vedere il programma in live streaming?

Tutto quello che c’è da sapere su Amici 2020

Amici 2020: come vedere il talent in diretta tv

Dove vedere in tv Amici 2020? Il programma va in onda su Canale 5 da venerdì 28 febbraio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Tutti i concorrenti di Amici 2020

Amici 2020: come vedere il talent in live streaming

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Amici è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.