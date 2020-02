Amici 2020, tutti i concorrenti che andranno al serale: l’elenco

Amici di Maria De Filippi torna da venerdì 28 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Si tratta della diciannovesima edizione del talent show targato Witty, che porta in gara dieci nuovi talenti.

Tante novità quest’anno per l’edizione 2020 di Amici: in primis, non ci saranno più le squadre né tantomeno i coach, ma sarà un tutti contro tutti. Addio squadra bianca e squadra blu, ognuno scenderà in campo in nome di se stesso.

In più, tra le novità di questa edizione vedremo un angolo Amici Prof, gestito da Al Bano e Romina e che renderà un po’ più attivi e partecipi i professori di Amici. Ciò significa che ogni docente sceglierà un proprio pupillo con cui esibirsi in duetto e il vincitore otterrà un’agevolazione.

Ma quali sono i concorrenti di quest’edizione di Amici?

Amici 2020, i concorrenti: ecco chi sono

Dieci sono i concorrenti che quest’anno si sfideranno sul palco di Amici di Maria De Filippi: sono sei cantanti e quattro ballerini.

Di seguito, ecco l’elenco completo dei concorrenti di Amici:

Cantanti:

I ballerini di Amici:

Quest’anno, l’edizione di Amici sarà divisa in due parti: le prime sei puntate vedranno i dieci concorrenti sfidarsi, ma soltanto uno sarà il vincitore. Quest’ultimo, poi, potrà passare alla fase successiva, composta da tre episodi durante i quali torneranno in gara alcuni vip. Amici All Star infatti si intitolerà questa seconda fetta di programma, che riporterà alcuni nomi già conosciuti come Michele Bravi, Enrico Nigiotti e altri che hanno già masticato il mondo dei talent.

Amici di Maria De Filippi arriva con il serale da venerdì 28 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5.

