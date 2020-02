Talisa, chi è la concorrente (ballerina) di Amici 2020: bio, età, fidanzato

Riparte il serale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020, che combacia con la diciannovesima, vedrà dieci nuovi concorrenti sfidarsi e puntare alla vittoria. Tra questi, in partenza c’è anche Talisa Ravagnani. Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? E qual è stato il suo percorso finora nella scuola di Amici?

Talisa, la ballerina di Amici 2020: chi è

Talisa Ravagnani è una dei pochi ballerini che hanno ottenuto la maglietta verde per accedere al serale di Amici 2020. Il programma della De Filippi ogni anno propone talenti nuovi, ma soltanto uno potrà vincere.

Classe 2001, Talisa è nata a Milano ed è tra i concorrenti più giovani del talent. Sin da piccola, è stata abituata a girare il mondo a causa del lavoro dei genitori: ha vissuto a Dubai, a Los Angeles e poi è tornata in Italia.

Grazie al periodo negli Stati Uniti, Talisa ha scoperto la passione per la danza e ha anche preso parte a una videoclip di Selena Gomez per il brano Look at her now.

Talisa, dopo aver lavorato anche come modella, ha trascorso un periodo in Italia fortunato che le ha permesso di entrare nella scuola di Amici.

“C’era un’audizione per la scuola di danza e sono andata a fare un provino. Per esperienza, non pensavo di essere presa. Invece mi hanno presa, dovevo presentarmi dopo una settimana a lezione”, ha spiegato Talisa.

Molto riservata per quanto riguarda la sua vita personale, Talisa è presente sui social: qui trovate il suo account Instagram da seguire.

Amici 2020, cosa c’è da sapere

Quest’anno il format del serale cambia: non ci saranno più le squadre e neanche i coach. Sarà un tutti contro tutti. La giuria sarà composta da personaggi di spicco, a partire da Loredana Berté fino a Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti che in realtà più che giudice sarà un commentatore delle puntate.

L’edizione 2020 di Amici sarà composta da sei puntate, al termine delle quali sarà eletto un vincitore, dopodiché il suddetto vincitore dovrà partecipare a una versione Vip di Amici, che metterà in campo alcune celebrity come Michele Bravi ed Enrico Nigiotti.

Amici 2020 parte venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.