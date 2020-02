Giulia, chi è la concorrente (cantante) di Amici 2020: bio, età, fidanzato

Riparte il serale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020, che combacia con la diciannovesima, vedrà dieci nuovi concorrenti sfidarsi e puntare alla vittoria. Tra questi, in partenza c’è anche Giulia Molino. Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? E qual è stato il suo percorso finora nella scuola di Amici?

Giulia, la cantante di Amici 2020: chi è

Giulia Molino è una dei concorrenti che accedono al serale id Amici 2020. Giulia, 20 anni, viene da Scafati in provincia di Salerno. La sua passione per la musica è sbocciata mentre era in vacanza in un villaggio turistico, qualcuno ha suggerito ai genitori di farle seguire lezioni di canto e così è stato.

Dopo aver studiato canto per sei anni, Giulia ha coltivato anche la passione della scrittura e ha iniziato a comporre le sue prime canzoni.

Non a caso, ad Amici di Maria De Filippi ha presentato i suoi brani inediti:

Amore a lieto fine

Solo questo mi è rimasto

Va tutto bene

Nietzsche

Giulia non è un’amante dei social, anzi, sembra essere piuttosto riservata e non pubblica molto, nonostante abbia già 11 mila follower su Instagram.

L’esperienza ad Amici del 2020 non è la prima: già nel 2017 aveva provato a entrare nella scuola di ballo e canto di Canale 5, ma senza successo.

Poi si è riscattata: Giulia è stata tra i primi concorrenti ad ottenere la maglietta verde per accedere al serale.

Amici 2020, cosa c’è da sapere

Quest’anno il format del serale cambia: non ci saranno più le squadre e neanche i coach. Sarà un tutti contro tutti. La giuria sarà composta da personaggi di spicco, a partire da Loredana Berté fino a Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti che in realtà più che giudice sarà un commentatore delle puntate.

L’edizione 2020 di Amici sarà composta da sei puntate, al termine delle quali sarà eletto un vincitore, dopodiché il suddetto vincitore dovrà partecipare a una versione Vip di Amici, che metterà in campo alcune celebrity come Michele Bravi ed Enrico Nigiotti.

Amici 2020 parte venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.