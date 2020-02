Jacopo, chi è il concorrente (cantante) di Amici 2020: bio, età, fidanzata

Riparte il serale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020, che combacia con la diciannovesima, vedrà dieci nuovi concorrenti sfidarsi e puntare alla vittoria. Tra questi, in partenza c’è anche Jacopo Ottonello. Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? E qual è stato il suo percorso finora nella scuola di Amici?

Jacopo, il cantante di Amici 2020: chi è

Jacopo Ottonello è uno dei dieci concorrenti del serale di Amici di Maria De Filippi. Classe 1999, Jacopo ha sviluppato sin da piccolo la passione per il canto.

Il suo nome non è certo sconosciuto agli italiani appassionati di X Factor: al talent, però, Jacopo ha ricevuto un secco no, motivo per cui ha lavorato con determinazione per ottenere la maglietta verde di Amici.

Originario di Savona, Jacopo ha anche una passione per il calcio, non a caso gioca come attaccante in Prima Categoria, nella squadra di Quiliano&Valleggia.

Jacopo ha frequentato la scuola Sandro Pertini, dopodiché si è iscritto al conservatorio e ha approfondito i suoi studi di musica.

Ad Amici ha presentato due brani inediti, Blue Monday e Cuore di mare. “Quando canta entra in un mondo tutto suo, chiude gli occhi e entra in una bolla in cui si isola da tutto e tutti. Crede molto nell’amore. Il suo obiettivo è entrare nel cuore delle persone per cui canta”, questa è la descrizione presente sul sito di Amici.

Della sua vita privata sappiamo che è fidanzato con una ragazza di nome Greta, con la quale compare spesso sul suo account Instagram.

Amici 2020, cosa c’è da sapere

Quest’anno il format del serale cambia: non ci saranno più le squadre e neanche i coach. Sarà un tutti contro tutti. La giuria sarà composta da personaggi di spicco, a partire da Loredana Berté fino a Tommaso Paradiso, l’ex frontman dei Thegiornalisti che in realtà più che giudice sarà un commentatore delle puntate.

L’edizione 2020 di Amici sarà composta da sei puntate, al termine delle quali sarà eletto un vincitore, dopodiché il suddetto vincitore dovrà partecipare a una versione Vip di Amici, che metterà in campo alcune celebrity come Michele Bravi ed Enrico Nigiotti.

Amici 2020 parte venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.