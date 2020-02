Riparte il serale di Amici di Maria De Filippi. L’edizione 2020, che combacia con la diciannovesima, vedrà dieci nuovi concorrenti sfidarsi e puntare alla vittoria. Tra questi, in partenza c’è anche Javier Rojas. Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? E qual è stato il suo percorso finora nella scuola di Amici?

Javier Rojas è entrato nella scuola di Amici con un obiettivo: arrivare al serale e poi vincere. Javier, 22 anni, è nato a L’Havana (Cuba). Ha studiato danza classica da quando aveva 10 anni, dopo essere entrato nella scuola nazionale di Balletto di Cuba.

Nel mezzo dei suoi studi, ha anche affiancato il ballerino di fama internazionale Carlos Acosta. Dal 2018, si è trasferito a Stoccolma per studiare con i migliori ballerini europei presso la Royal Swedish Ball.

Dalla sua parte, Javier ha Alessandra Celentano. Nei suoi trascorsi al pomeridiano di Amici, Javier ha sicuramente lasciato il segno per una frase polemica indirizzata alla produzione e al programma della De Filippi.

Conosco un sacco di ballerini bravi che non fanno Amici, perché non vale niente. Il direttore della mia vecchia compagnia, quando ha saputo che avrei partecipato ad Amici, era incredulo. Fuori da qui ho il mio telefono, la mia casa, le lezioni sono facoltative. Io non sono qui per imparare, ma per dimostrare che sono un professionista. Qui non si balla niente che abbia uno spessore, non ci sono coreografi di rilievo. Ho fatto tante cose che mi fanno crescere, qui al massimo puoi crescere nella classifica di gradimento del pubblico. Voglio fare altro.