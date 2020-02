Chi è Nyv, concorrente (cantante) di Amici 2020, il serale: bio, età, fidanzato

NYV – Mirella Nyvinne Pinternagel, conosciuta come Nyv, è una delle concorrenti (cantante) che parteciperà ad Amici 2020, il serale. Ma chi è Nyv? Qual è la sua storia? È fidanzata? Di seguito tutte le informazioni sulla ragazza in gara nel programma di Maria De Filippi.

Nyv, nasce in Lussemburgo il 6 Marzo 1997 (ha 22 anni). La giovane cantante è di origini tedesche e marocchine, ma è cresciuta a Domodossola, per poi trasferirsi a Milano. Da sempre ha una forte passione per la musica. In particolare ama suonare il pianoforte e la chitarra. Inoltre se la cava molto bene anche con l’ukulele, il basso e la batteria. La ragazza ha grande talento anche nella scrittura: dall’età di 12 anni infatti scrive testi, ora ad Amici 19 spera di poter conquistare la vittoria finale e lanciarsi nel mondo della musica italiana e non solo.

Prima di arrivare ad Amici abbiamo visto Nyv Sanremo Giovani. Nel 2017 con il brano Spreco personale, ha sfiorato il sogno di calcare il Teatro Ariston, a causa dell’eliminazione nella seconda fase della serata finale di Sarà Sanremo.

L’allieva di Amici nel 2018 ha poi partecipato a Sanremo Giovani, classificandosi terza nella seconda serata, alle spalle di Mahmood (vincitore della manifestazione di Sanremo 2019) e dei La Rua. In quell’occasione in particolare, la ragazza ha portato sul palco un inedito dal titolo Io ti penso.

Nonostante la delusione per non aver centrato l’obiettivo di vincere la kermesse canora, la cantante non si è data per vinta e, dopo lunghe selezioni, il 16 novembre 2019 ha ottenuto un banco nella scuola di Amici 19. Ha ottenuto anche il compito di diventare capitana di una delle due squadre. Ecco gli schieramenti:

Team Gaia : Javier, Giorgia Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico;

: Javier, Giorgia Jacopo, Martina, Skioffi, Talisa e Inico; Team Nyv: Giulia, Federico, Sofia, Francesco, Alioscia, Valentin, DevilA.

Come tanti giovani anche Nyv è sui social network: qui il profilo Instagram della cantante di Amici, seguita già da un buon numero di follower che incrementeranno con il passare delle settimane.

