Amici 2020, i giudici del serale: ecco chi voterà

Torna quel periodo dell’anno in cui in tv va in onda Amici di Maria De Filippi, il talent show giunto ormai alla 19esima edizione che vedrà schierata nuovamente una giuria, composta da volti noti della musica italiana. Ma chi sono i giudici di Amici 2020?

Il programma quest’anno presenta qualche novità: non esisteranno più le squadre, né bianca né blu, per cui tutti i concorrenti giocheranno per sé.

In più, quest’edizione 2020 sarà divisa in due parti: la prima sarà composta da sei puntate e vedrà sfidarsi i dieci concorrenti in gara. Una volta eletto il vincitore, ci sarà una seconda fase, detta Amici All Star, che vedrà il vincitore sfidarsi con altre celebrity ex talent come Enrico Nigiotti e Michele Bravi.

Ma allora quali sono i giudici di Amici 2020? Chi vedremo al serale?

Tutti i concorrenti di Amici 2020

Amici 2020, i giudici del serale: Tommaso Paradiso più ospite

Partiamo da un giudice che in realtà tanto giudice non è: si tratta di Tommaso Paradiso, chiamato in causa da Maria De Filippi più per simpatia che per esprimere un vero e proprio voto. Come ha raccontato la padrona di casa, spesso l’ex frontman dei Thegiornalisti, durante le puntate di Amici, inviava i suoi commenti e quest’anno potrà farlo di persona, senza però esprimere un vero e proprio giudizio.

La sua partecipazione non andrà dunque a influire sui voti dei concorrenti in gara. Tommaso Paradiso è un nome che farà sicuramente gola all’audience di Mediaset.

Amici 2020, i giudici: Loredana Bertè, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada

Vediamo invece chi farà parte della giuria votante.

Partiamo da Loredana Bertè, la cantante non è nuova al programma di Amici, anzi, ha già partecipato come giudice in passato per cui la sua presenza non stupisce affatto.

Tutto sull’edizione 2020 di Amici, il serale

A stupire, invece, è Vanessa Incontrada: attrice, mamma e conduttrice, la Incontrada si ritroverà a essere per la prima volta giudice di un programma televisivo di talent in casa Mediaset.

Infine, poi, vedremo Gabry Ponte che torna ad Amici in veste di giudice, come aveva già fatto nel lontano 2013 e 2014. Il dj torinese è conosciuto ai più per il suo contributo con gli Eiffel 65, un gruppo che di recente è tornato sui palchi in giro per il mondo.

In più, quest’edizione di Amici verrà partecipare anche Al Bano e Romina, impegnati con il progetto Amici Prof, cioè schierare in campo anche i professori insieme agli alunni. Oltre alla giuria, saranno presenti anche i professori della scuola: tornano quindi Rudy Zerbi, Stash dei The Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparni, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo.

Amici va in onda da venerdì 28 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5.

Dove vedere in tv e in streaming Amici di Maria De Filippi