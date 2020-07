TPI Fest! 2020, la prima serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia

Da oggi, venerdì 31 luglio, fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Regione Lazio.

La prima serata del Festival ospiterà l’intervista del direttore Giulio Gambino al segretario del Partito Democratico Andrea Orlando. Nella seconda parte della serata Marco Travaglio (direttore del Fatto Quotidiano), Roberto Formigoni (ex presidente della Regione Lombardia), Francesco Giubilei (editore di Historica), Francesca Nava (documentarista e giornalista che per TPI ha condotto l’inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa nella val Seriana) e Silvia Scurati (consigliere regionale della Lega in Lombardia), interverranno nel dibattito sull’emergenza sanitaria in Lombardia e in Italia: “Lombardia, paziente zero”.

TPI Fest! 2020 Una voce libera e senza padroni (Sabaudia 31 Luglio – 1 Agosto – 2 Agosto)

TPI Fest! è un festival aperto al confronto, libero e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole.

L’inchiesta di TPI sulla mancata chiusura della Val Seriana per punti:

