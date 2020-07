Andrea Orlando: “Conte è l’uomo giusto per tenere insieme questo governo” – “Se Nicola Zingaretti ha salvato il Pd, Giuseppe Conte è l’uomo che può tenere in piedi questo governo, con due forze che si sono trovate insieme a uno stato necessità. Conte non è Prodi, è un equilibrista che progressivamente diventa leader. Ed è importante che continui a tenere questo ruolo accelerando su alcuni dossier” , lo ha detto Andrea Orlando nel corso dell’intervista a Giulio Gambino al TPI Fest! 2020. “Credo che abbia gestito l’emergenza molto bene. Lo ha detto anche il New York Times e per gli americani dire che gli italiani hanno gestito una cosa molto bene non è scontato”.

