Covid, Formigoni al TPI Fest!: “Quando ero presidente la Sanità Lombardia era prima tra le regioni italiane”

Coronavirus Lombardia, Formigoni al TPI Fest!

“Quando ero io presidente di Regione in Lombardia, la sanità era al primo posto tra le Regioni italiane sulla base di decine e decine di indicatori. Chi mi succedette apportò alcuni cambiamenti peggiorativi, tanto è vero che quegli stessi istituti non misero più la regione al primo posto tra quelle italiane, ma la fecero scendere perché la riforma di Maroni trascurò la medicina territoriale. Il mio sistema era molto forte sia dal punto di vista delle eccellenze ospedaliere che della forza della medicina territoriale. Nei miei anni non aveva più sanità privata, era il Lazio governata dal centrosinistra ad averla”. Così Roberto Formigoni, ex Governatore della Regione Lombardia, nel corso del dibattito al Tpi Fest! condotto dal direttore di TPI Giulio Gambino.

