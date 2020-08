Sardegna, dopo Billionaire di Briatore chiuso Sottovento: gestore ricoverato

Non solo il Billionaire di Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato “in gravi condizioni” al San Raffaele di Milano: in Sardegna è stato chiuso un altro noto locale, il Sottovento. Il gestore, Walter, è stato contagiato e si trova da ieri ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari con gravi sintomi della malattia. L’uomo, 40 anni, non è in terapia intensiva, ma è sottoposto ad alti flussi di ossigeno ed è sotto osservazione. Anche la moglie risulta contagiata, ma attualmente sta bene ed è a casa. Proprio ieri lo staff dello storico locale, una delle discoteche più frequentate in Costa Smeralda, aveva annunciato la chiusura in via precauzionale a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus.

Dopo la decisione del Governo di chiudere le discoteche, il Sottovento era rimasto aperto perché svolge servizio di ristorante e piano bar. Il gestore viene descritto dagli amici come una persona molto attenta alle norme. Negli ultimi giorni, moltissimi personaggi famosi erano passati nel locale: da Zlatan Ibrahimovic all’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo al Coronavirus), fino a Diletta Leotta e Paolo Bonolis.

Nel frattempo, continua ad allargarsi il focolaio di Covid-19 esploso al Billionaire, la discoteca di Briatore. Solo ieri, in seguito a una serie di tamponi, tra i membri dello staff sono stati trovati 52 positivi, che si aggiungono a quelli registrati nei giorni scorsi. Dopo la notizia della positività di Briatore, adesso molti vip che hanno avuto contatti con l’imprenditore dovranno fare un test: da Bonolis a Fabio Rovazzi, passando per l’ex patron della Fiorentina Diego Della Valle e il giornalista Gabriele Parapiglia.

