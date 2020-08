Sinisa Mihajlovic, allenatore della squadra di calcio del Bologna, è positivo al Coronavirus. Lo ha reso noto il club nella tarda mattinata di oggi, domenica 23 agosto. Mihajlovic, che un anno fa ha annunciato di aver contratto una forma di leucemia acuta, è risultato positivo al tampone per il Covid-19 effettuato al suo rientro a Bologna dopo le vacanze estive: “È assolutamente asintomatico”, precisa in una nota la società felsinea. Ora lo aspettano due settimane in isolamento, come previsto dal protocollo sanitario nazionale.

Il Bologna sottolinea che “sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”.

