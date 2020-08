Altri 52 positivi al Coronavirus al Billionaire, il locale di Briatore in Costa Smeralda

Coronavirus, altri 52 positivi al Billionaire di Briatore a Porto Cervo

Continua a preoccupare il focolaio di Coronavirus esploso in questi giorni al Billionaire, il celebre locale di proprietà di Flavio Briatore a Porto Cervo, in Sardegna: dopo i primi casi riscontrati nei giorni scorsi, ieri sono stati registrati altri 52 contagiati tra il personale della struttura. A riportarlo il quotidiano L’Unione Sarda, che ha spiegato che l’esito dei tamponi effettuati dall’Ats è arrivato nella tarda serata di ieri.

Il Billionaire, a causa dei contagi da Covid-19, è stato chiuso il 17 agosto scorso. In un primo momento gli infetti erano 6, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento. Adesso è arrivata l’ufficialità di altri 52 contagiati. Nei giorni scorsi, Briatore si era reso protagonista di una polemica a distanza (con tanto di insulti) con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, colpevole secondo l’imprenditore di aver emesso un’ordinanza restrittiva che ha “cancellato la musica in Costa Smeralda”. Sempre a Porto Cervo, da ieri è chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, dopo che un membro dello staff ha contratto il Coronavirus.

Leggi anche: 1. Briatore chiude il Billionaire e se la prende con il sindaco di Arzachena: “È matto, un altro grillino che non ha mai fatto un ca**o nella vita” | VIDEO / 2. La crazy pizza di Briatore è inguardabile / 3. Flavio Briatore ha una nuova fidanzata: la 24enne Maria Ludovica Campana

4. Flavio Briatore svela il lato meno conosciuto di Naomi Campbell: “Nessuna è come lei” / 5. Briatore contro Calenda: “Non lo votano nemmeno i familiari” / 6. La risposta velenosa di Flavio Briatore a chi lo critica per l’offerta di lavoro con stipendio troppo basso

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il ritorno dei No-Vax: insulti allo Spallanzani dopo sperimentazione vaccino Ippolito (Spallanzani): "Resistere 6 mesi, speranze da nuove cure" Ristoratore in crisi per il Covid si suicida: “Temeva un nuovo lockdown”