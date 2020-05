Flavio Briatore svela il lato meno conosciuto di Naomi Campbell: “Nessuna è come lei”

Flavio Briatore su Naomi Campbell

Flavio Briatore in passato ha avuto una relazione di circa tre anni con la famosissima top model Naomi Campbell e in una recente intervista ha ripercorso quei momenti d’amore rivelando alcuni lati della modella meno conosciuti.

Nella lunga intervista a Chi, Flavio Briatore ha raccontato il passato della sua ex compagna: “Naomi Campbell è uscita di casa a 11 anni, a 12 lavorava già con Bob Marley. Ha conosciuto la strada e la vita da affrontare troppo in fretta. Le sue bizze? I litigi anche con me a bordo della mia barca o in giro per il mondo? Normale amministrazione se sai con chi hai a che fare. E io sapevo di avere di fronte a me una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti”.

Tra i due oggi c’è ancora un grande affetto e sul 50esimo compleanno di Naomi Briatore afferma: “Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa. Ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore. Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsiasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita”. Le bellissime parole di Flavio Briatore per Naomi Campbell non finiscono qui: “Non c’è nessuna come lei”, aggiunge l’imprenditore.

Leggi anche: 1. Naomi Campbell denuncia: “Allontanata da un hotel perché nera”/ 2. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme dopo la lite: ritorno di fiamma? L’indizio sui social

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni parla del suo peso corporeo: “In passato non mi piacevo per niente” Laura Chiatti posta una foto su Instagram e allarma i fan: “Ma stai mangiando?” Chiara Ferragni sulla quarantena: "Spesso io e Fedez litighiamo. Nessuno ha una relazione perfetta"