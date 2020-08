Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – C’è preoccupazione in Italia a causa dell’aumento dei contagi di Coronavirus: l’ultimo bollettino conta 757 nuovi positivi e 4 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 25 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Scuola, Salvini: “Mascherina ai bimbi è una follia, assurdo imporla” – “La mascherina per i bambini di sei anni è una follia. Mi rifiuto di pensare che qualcuno imponga di stare in classe per quattro-cinque ore a bimbi di sei e sette anni con la mascherina che fa male. Stiamo parlando dell’assurdo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a In Onda su La7. Quanto alla situazione dei contagi, Salvini ha dichiarato: “I ricoverati in terapia intensiva in Sardegna a oggi sono a zero. I numeri hanno la loro importanza. Bisogna stare attenti, bisogna mantenere le distanze, però se continuiamo a terrorizzare, a criminalizzare oggi i sardi, domani i romani, dopodomani i napoletani non facciamo un buon servizio al Paese”. Così invece il leader della Lega sul tema dei migranti: “Il governo deve tutelare la salute di tutta Italia. Possibilmente, per la Sicilia, dove su 65 contagiati 59 sono fra gli sbarcati a Lampedusa, se quantomeno impedisse che arrivassero problemi da barchini e barconi farebbe un buon servizio. Gli italiani stanno facendo il massimo”.



CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino di ieri – È di 19.195 (+757) persone attualmente positive, 35.441 (+4) morti, 205.662 (+192) guariti, per un totale di 260.298 (+953) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 19.195 attualmente positivi, 1.045 (+74) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 65 (-4) necessitano di terapia intensiva, mentre 18.085 (+687) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino

Coronavirus, ultime notizie Italia – Roma, al via sperimentazione vaccino allo Spallanzani – La prima dose del vaccino anti Covid-19 messo a punto in Italia è stata inoculata al primo volontario questa mattina alle 8.30 circa presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “L. Spallanzani” di Roma. Lo hanno annunciato i vertici dell’ospedale e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel corso di una conferenza stampa al nosocomio. Leggi la notizia completa.

Ranieri Guerra (Oms): “In Italia rischio 4mila casi al giorno” – “Non sono preoccupato per la gravità clinica che deriverà da questi nuovi positivi che in questo momento non incidono in modo significativo sui ricoveri, ma osservo che sono ancora le persone a far circolare il virus, aumentando la probabilità di contagio sui soggetti più fragili. Tenete conto di una cosa: ci vuole tempo per arrivare a mille, ma poi si sale a duemila al giorno e infine a quattromila si fa in fretta, così funziona l’epidemia, l’abbiamo vista a marzo”. A dichiararlo, in un’intervista al Messaggero, è Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Organizzazione mondiale della Sanità. “Manca l’aspetto sanzionatorio, quello che invece, ad esempio in Campania, ha applicato il presidente De Luca. Consigliare comportamenti confidando nella buona volontà di tutti è utile. Ma poi per poche persone irresponsabili, per poche persone che non ci credono, per pochi negazionisti che non sono sanzionati e costretti al rispetto delle regole, perdiamo una situazione ottimale che abbiamo ereditato dal lockdown dopo tanti sacrifici da parte del Italiani. Sono pochi quelli che non rispettano le regole, ma abbastanza per rimettere in circolazione il viru”, ha aggiunto Ranieri Guerra. “L’interruzione del possibile monte epidemico può essere ottenuta con una combinazione di tracciamento del contatto intensificato e isolamento dei microcluster identificati attraverso un aumento mirato dei tampon”.

