Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha registrato finora oltre 23 milioni i casi di nel mondo e provocato più di 810mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 25 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Usa 2020: duello Twitter fra Trump e Biden sul Covid – “Biden vuole chiudere il paese”. “Trump è il solo responsabile del fallimento sul Covid”. Duellano su Twitter, mentre la prima serata della convention repubblicana entra nel vivo, i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti.Comincia il presidente, che accusa l’avversario democratico di voler chiudere il paese: “E’ pazzo! – scrive sul suo profilo – Abbiamo una crescita record del mercato del lavoro e un boom del mercato azionario, Joe vorrebbe mettere fine a tutto questo. Ridicolo!”. Si fa attendere qualche ora la risposta di Biden: “L’unico responsabile della risposta fallimentare al Covid è Donald Trump”, ha replicato sempre su Twitter il contendente.

Ore 06.30 – Germania sconsiglia viaggi a Parigi e in Provenza – La Germania ha deciso di considerare le regioni francesi dell’Ile de France, con la capitale Parigi, e di Provenza-Alpi-Costa azzurra fra le zone a rischio a causa dell’aumento dei contagi Covid. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Berlino, che mette in guardia i tedeschi dai viaggi turistici non indispensabili: chi tornerà in Germania da queste destinazioni, si legge sul sito del ministero, dovrà sottoporsi a un test e in attesa del risultato autoisolarsi. Il numero dei nuovi casi in queste zone supera i 50 ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni, ha spiegato il ministero tedesco. Analoghi avvisi avevano nei giorni scorsi riguardato le destinazioni di Bruxelles, le coste croate, la Spagna. Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 700 nuovi casi di contagio, ma la media delle ultime settimane supera i mille casi e sabato scorso erano stati superati i 2 mila contagi.

Ore 06.00 – Perù sopra 600 mila casi, Argentina 350 mila – Continua ad aumentare il numero dei contagi da coronavirus nell’America Latina. Oggi il Perù ha superato la soglia di 600 mila casi mentre in Argentina, paese più grande ma finora meno colpito, sono oltre 350 mila. Nel paese andino, che conta 33 milioni di abitanti, oggi si sono registrati oltre 6.100 casi in più, portando il totale a 600.438. I decessi giornalieri sono invece in calo, 150, ma il totale è ormai giunto a 27.813. Se si tratta del terzo paese dell’America del Sud per numeri assoluti, dopo Brasile e Messico, in rapporto alla popolazione il Perù è il più colpito, nonostante le misure restrittive che prevedono limiti alle riunioni di persone e un coprifuoco da rispettare nei fine settimana. In Argentina intanto si sono superati i 7000 decessi dall’inizio della pandemia: nel paese da 45 milioni di persone i casi ad oggi sono in tutto 350.867 (8.713 nuovi nelle ultime 24 ore) e i morti 7.366, di cui 382 solo oggi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usain Bolt positivo al Covid – L’atleta giamaicano Usain Bolt è risultato positivo al Coronavirus. Il 34enne, secondo quanto riferito dalla stampa giamaicana, attualmente si trova in isolamento, mentre nei giorni scorsi avrebbe festeggiato il suo compleanno insieme a diversi calciatori, tra cui Raheem Sterling del Manchester City e Leon Bailey del Bayer Leverkusen. Leggi la notizia completa.

Catalogna vieta assembramenti oltre 10 persone – La Catalogna ha vietato gli assembramenti con più di 10 persone sia in pubblico che in privato. Lo ha annunciato il presidente della Generalitat, Quim Torra. Il 70 per cento dei casi di Coronavirus diagnosticati hanno origine in riunioni sociali, di familiari o amici, ha spiegato Torra.

Ucraina: ex premier Tymoshenko positiva al Covid, è grave – L’ex premier ucraina, Yulia Tymoshenko, è risultata positiva al Covid-19 ed è in gravi condizioni. Tymoshenko, 59 anni, è stata due volte a capo del governo prima della sconfitta nelle elezioni presidenziali del 2010. “Le sue condizioni sono valutate come gravi, la sua temperatura arriva ai 39 gradi”, ha detto la portavoce del suo partito Patria, senza riferire se Tymoshenko sia stata ricoverata in ospedale. L’Ucraina ha registrato un forte aumento di contagi nell’ultima settimana.

Olanda: violano distanziamento Covid in Grecia, reali si scusano – Il re olandese Willem-Alexander e la regina Maxima si sono scusati dopo essere stati immortalati mentre violavano le regole sociali anti-Covid, stando troppo vicini a un uomo, proprietario di un ristorante sull’isola di Mykonos. “Nella spontaneità del momento, non abbiamo prestato attenzione, ma ovviamente avremmo dovuto”, ha scritto Maxima su Twitter, sottolineando che “anche in vacanza, rispettare le regole per il Coronavirus è essenziale per sconfiggerlo”. Nella foto si vede la regina posare tra il re, con la mascherina in una mano, e l’altro uomo, ritenuto il proprietario di un ristorante sull’isola greca.

Accordo tra Ue e Moderna per 80 milioni dosi vaccino – La casa farmaceutica americana Moderna ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la Commissione europea per fornire almeno 80 milioni di dosi del suo possibile vaccino contro il Coronavirus. In un comunicato, l’azienda ha affermato che il “potenziale accordo” per l’acquisto prevede un’opzione che consentirà agli Stati membri dell’Ue di acquistare altri 80 milioni di dosi, per un totale di 160 milioni. Moderna, il cui vaccino è nell’ultima fase di test, ha spiegato che sta rafforzando la sua capacità produttiva su scala globale per poter fornire un totale di circa 500 milioni di dosi all’anno e, forse, fino a un miliardo dal 2021.

Leggi anche: 1. Coronavirus, al via sperimentazione vaccino allo Spallanzani. Vaia: “Se tutto va bene pronto in primavera” / 2. Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid / 3. Hong Kong, ufficializzato il primo caso di reinfezione da Covid-19 al mondo: “Gli anticorpi svaniscono dopo pochi mesi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Trump alla convention repubblicana: "Vinceremo se non ci saranno brogli" Australia, riunione di famiglia si trasforma in un incubo: padre uccide figlio 19enne e fidanzata Alexei Navalny, l'ospedale di Berlino conferma: "È stato avvelenato"